FAPGAZ-S.A lance un appel d’Offres National pour la construction d’un complexe Gazier

AVIS D’APPEL D’OFFRES (AA0)

MINISTERE DE L’ENERGIE DE L’HYDRAULIQUE ET DES HYDROCARBURES (MEHH)

Appel d’Offres National N° : 001/MEHH/FAPGAZ/2022

Le Fonds d’Appui à la Promotion des Gaz (FAPGAZ-SA), dans le cadre de la mise en œuvre de la Politique du Gouvernement en matière de promotion des gaz à usage domestique, décide d’utiliser une partie de ces fonds propres de ces fonds propres, pour se doter afin d’infrastructures visant à assurer un approvisionnement régulier en gaz des populations.

Dans cette optique, FAPGAZ-SA, a acquis un domaine de 20 hectares près du port minéralier de Konta, dans la Sous-préfecture de Farmoriah, Préfecture de Forécariah pour la construction d’un complexe gazier composé d’un dépôt de stockage de 16 000 tonnes métriques et d’une usine d’une capacité de fabrication de bouteilles 2 000 000 d’unité par an.

Dans le souci de sécuriser entièrement ce domaine, qui est désormais un patrimoine du complexe Gazier de FAPGAZ-SA, situé à Konta, projette de construire une clôture de protection.

FAPGAZ-SA, sollicite des offres sous plis fermés de la part des candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux.

La participation à cet appel d'offres ouvert tel que défini aux articles 23 et suivants du Code des Marchés Publics, concerne tous les candidats éligibles et remplissant les conditions définies dans le présent Dossier d'Appel d'Offres et qui ne sont pas concernés par un des cas d’inéligibilité prévus à l’article 64 du Code des Marchés Publics.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres aux adresses mentionnées ci-après :

Cellule de Gestion du Projet du Fonds d’Appui à la Promotion des Gaz (FAPGAZ-SA) sis à Conakry, Commune de Ratoma, Quartier Taouyah, Corniche Nord, ouvert du lundi au vendredi de 8 heures 30 minutes à 16 heures 30 minutes. Numéros de téléphone: +224 628 68 50 50/ 623 03 98 81, E-mails: touredsp.fapgab@gmail.com / mohamed.nfbjr@gmail.com

Les exigences en matière de qualifications sont :

Expérience Générale : avoir réalisé les travaux de construction à titre d’entrepreneur au cours des deux (02) dernières années qui précèdent la date limite de dépôt des soumissions. Expériece Spécifique Avoir exécuté au moins un (01) marché similaire au cours des deux (02) dernières années (2021 et 2022) ; Capacité de financement : Accès à des financements tels que des avoirs liquides, lignes de crédit, autres que l’avance de démarrage éventuelle, à hauteur de 500.000.000 GNF ; Chiffre d’affaire : Avoir réalisé un chiffre d’affaires annuel moyen sur les deux (02) derniers exercices ( 2021 et 2022) supérieur ou égal à 2.000.000.000 GNF.

NB: Les références en travaux similaires obtenues par sous traitance, pour être prises en compte, doivent être accompagnées d'une copie de l’Attestation ou de contrat de sous traitance validée par l’entreprise sous-traitant.

Les candidats intéressés peuvent obtenir un Dossier d’Appel d’Offres complet aux adresses mentionnées ci-après : Cellule de Gestion du Projet Fonds d’Appui à la Promotion de Gaz (FAPGAZ-SA) sis à Conakry, Commune de Ratoma, Quartier Taouyah, Corniche Nord, ouvert du lundi au vendredi de 8 heures 30 minutes à 16 heures 30 minutes. Numéro de téléphone : +224 621 50 11 00, E-mail : aissatajosephsoumah@yahoo.fr à compter du 07 Novembre 2022 contre un paiement non remboursable de trois millions francs guinéens (3 000 000 GNF).

La méthode de paiement sera :

50% du montant seront versés au bénéfice du Receveur Central du Trésor au compte n°41 110 71 ouvert à la BCRG ; 30% du montant seront versés au bénéfice de l’ARMP au compte n°2011 000 407 domicilié à la BCRG ; 20% du montant seront versés à la Régie de la Direction Financière de FAPGAZ-SA.

Les offres doivent être rédigées en langue française et devront être déposées en quatre (04) exemplaires dont un (01) original et trois (03) copies à l’adresse ci-après : Cellule de Gestion du Projet Fonds d’Appui à la Promotion de Gaz (FAPGAZ-SA) sis à Conakry, Commune de Ratoma, Quartier Taouyah, Corniche Nord, le 05 Décembre 2022, à 11heures 00 minute.

NB : Les différentes parties d’un même dossier doivent obligatoirement être séparés par les intercalaires de couleur aussi bien dans l’original que dans les copies, de manière à faciliter leur examen.

Les offres qui ne parviendront pas aux heures et date ci-dessus indiquées, seront purement et simplement rejetées et retournées aux frais des soumissionnaires concernés sans être ouvertes.

L’ouverture des plis est prévue le 05 Décembre 2022 à 12 heures 00 minute dans la salle de réunion du FAPGAZ-SA, quartier Taouyah - commune de Ratoma en présence d’un observateur indépendant de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics, un observateur de la Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics conformément au paragraphe 1 de l’article 73 du Code des Marchés Publics et les représentants des consultants qui décident d’assister à la séance d’ouverture.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des Soumissionnaires qui désirent participer à l’ouverture des plis.

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de 50 000 000 GNF. Ces cautions seront valables pendant une période de 120 jours.

Les prix des offres prendront en compte la redevance de régulation au taux de 0,60% du montant hors taxe du marché à verser sur le compte de l’ARMP conformément aux dispositions du Décret D/2020/154/PRG/SGG du 10 juillet 2020, portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) et de l’Arrêté conjoint A/2304/MEF/MB/SGG du 07 août 2020 portant modalités de paiement de la redevance de régulation et de la quote part des produits de vente (ou prix de cession) des dossiers d’appel d’offres, joint en annexe au présent Dossier d’Appel d’Offres.

Les offres devront demeurer valides pendant une durée de 90 jours à compter de la date limite de soumission.

Conakry, le 01 Novembre 2022

Le Directeur