Changement des horaires de travail : Le Syndicat dit "niet", Doumbouya invité à "rapporter" le Décret…

CONAKRY-Le mouvement syndical guinéen a invité ce lundi 07 novembre 2022 le Président de la Transition à rapporter son Décret modifiant les horaires de Travail dans la fonction publique.

Ledit Décret pris la semaine dernière, indique que du lundi au jeudi, le travail commence à 8H et prend fin à 18 H avec 2H de pause à partir de 12H, et le vendredi de 8H à 17H avec une pause de 2H à partir de 13H.Ce changement n'est pas du goût des dirigeants de la classe ouvrière qui dénoncent une décision isolée prise de manière unilatérale. Réunis en Assemblée Générale, les leaders syndicaux ont indiqué qu’ils rejettent énergiquement toute pratique qui viole les principes sacrés du dialogue social. Pour justifier leur décision, ils ont invoqué plusieurs raisons dont entre autres :

Le fait que la presque totalité des Services de l'Administration dans la Commune de Kaloum n'a que deux voies d'accès avec d'interminables bouchons eux-mêmes aggravés par un parc automobile en croissance exponentielle chaque mois, Le manque de restaurants et autres services traiteurs de qualité sur les lieux de travail permettant aux travailleurs de manger décemment et aux heures de pause indiquées ; L'arrêt de l'unique train naguère utilisé pour assurer la desserte de la banlieue et des environs du "Grand Conakry".

A ces facteurs, s'ajoutent d'autres et non des moindres comme l'insécurité caractérisée par les violences physiques, les vols -y compris à main armée- surtout la nuit pour la majorité des quartiers de Conakry, l'inexistence d'une vie de famille pour tous les travailleurs, l'état de dégradation poussée de la voirie urbaine; l'absence de logements sociaux suffisants et de qualité pour répondre aux besoins des agents de l'Etat, la politique de bas salaires qui tranchent avec le coût sans cesse croissant du panier de la ménagère; l'absence de protection sociale ; la violation des accords tripartites ayant permis la création de I'INAMO."

« Face à une telle situation et en dépit de plusieurs appels aux respects des accords tripartites signés, le Mouvement Syndical Guinéen condamne et rejette énergiquement toute pratique qui viole les principes sacrés du dialogue social. Il invite en conséquence, le Chef de l'Etat à rapporter ledit Décret afin de permettre l'ouverture des consultations préalables avec les partenaires sociaux.

Cette sagesse aura l'avantage de poser les bases d'un diagnostic exhaustif des besoins des travailleurs et dont la satisfaction, à travers une planification efficiente, permettra aux intéressés d'accomplir convenablement et efficacement leur tâche quotidienne sur la base d'un contrat de performance.

Elle aura également l'avantage certain de renforcer les bases du dialogue social à tous les niveaux, permettant ainsi à notre pays de faire l'économie de conflits sociaux souvent coûteux et à l'issue incertaine", a déclaré Aziz kader Camara premier général du CNTG

Le Mouvement Syndical Guinéen invite les travailleurs à la vigilance et à l'unité pour parer à « toute manœuvre ou mesure administrative pouvant les fragiliser sur leurs lieux de travail ».Il réitère également sa détermination sans réserve à préserver tous les acquis sociaux des travailleurs qui selon lui, est souvent obtenus au prix de leur sang.

Mamadou Yaya Bah

Pour Africaguinee.com