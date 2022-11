Retour des civils au Pouvoir: l'outil servant à l'établissement du fichier électoral créé

L’établissement d'un registre national d'État civil avec attributions et conservation d'un numéro personnel d'identification (NPI) qui suivra les personnes recensées durant leur vie et interopérable,

La facilitation à posteriori de la délivrance des documents d'identification, cartes nationales d'identité, passeport et la possibilité de communiquer avec l'ensemble des registres nationaux et, notamment le fichier électoral et les registres de la fonction publique étatique, de la fonction publique locale, de l'éducation et de l'enseignement, la sécurité sociale, des permis de conduire et tout autre base de données nationales nécessitant un rapatriement des données des citoyens,