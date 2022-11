Avoirs en Banque : Plusieurs hauts cadres nommés par Doumbouya sur la sellette…

CONAKRY-Les poursuites annoncées par le Garde des Sceaux Alphonse Charles Wright n’ont pas fini de livrer leurs derniers secrets. Cette action judiciaire d’une ampleur inédite visant 188 personnalités civiles, militaires ainsi que des sociétés publiques et privées continue de faire des grincements de dents.

Si depuis la publication de la liste controversées, les regards sont beaucoup plus braqués sur Alpha Condé et les piliers de son défunt régime, un travail de fourmis permet de voir quelques surprises. Un checking effectué par Africaguinee.com a permis de ressortir sur la liste plusieurs noms de hauts dirigeants d’entités étatiques encore en fonction et qui sont nommés par le colonel Mamadi Doumbouya.

Tout comme Alpha Condé et les dignitaires de son régime déchu, ils sont soupçonnés de faits présumés de corruption, d’enrichissement illicite, blanchiment d’argent, faux et usage de faux en écriture publique, détournement de deniers publics et complicité. Qui sont-ils ? Ce sont entre autres.

Labila Sagno , actuel Directeur Général de la Pharmacie Centrale de Guinée,

Lanciné Kakoro , Directeur Général adjoint du trésor et de la comptabilité publique, ex directeur Général adjoint des Impôts,

Mamadou Lamarana Diallo , actuel préfet de Télémélé, ancien préfet de Dinguiraye

M. Sékou Sanfina Diakité , ingénieur conseiller chargé de l’Energie et de l’hydraulique à la présidence de la république, représentant le ministère de l’Energie de l’Hydraulique et des hydrocarbures. Il dirige la Présidence du Conseil d’administration de SOGEKA SA,

M. Ansoumane Diawara, Directeur national de la Comptabilité matière et du Matériel.

Le Ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, a donné le 3 novembre 2022, des injonctions aux Procureurs Généraux de Conakry et Kankan, aux fins d’engager des poursuites judiciaires. Toutes ces personnalités doivent justifier l’origine de leurs avoirs en banque. Une source généralement bien informée a confié à Africaguinee.com que ce n'est qu'un début. "Les écuries d'Augias seront proprement nettoyées", a-t-elle indiqué.

Dossier à suivre…

Focus Africaguinee.com