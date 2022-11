Diaspora : Des interrogations sur la mort d’un guinéen à Bissau…

BISSAU-La police a ouvert une enquête autour de la mort d’un guinéen dans la capitale de la Guinée Bissau. Mamadou Saliou Diallo, âgé d'une trentaine d'années, originaire de la préfecture de Lélouma est le nom de la victime. Il est décédé à Bissau dans des circonstances qui n'ont pas encore été élucidées.

Sa mort a été signalée dans la nuit du vendredi samedi 5 novembre 2022, aux environs de 2 heures du matin dans un quartier appelé Port. Interrogé, Youssouf Bah l'un des responsables des ressortissants des guinéens dans ce pays lusophone explique.

"C'est hier qu'il a été retrouvé mort sans papiers par des citoyens qui ont directement appelé les sapeurs-pompiers. Ils l’ont amené à la morgue. Mais, nous une fois arrivée sur les lieux, on a réussi à avoir ses photos qu’on a publié sur les réseaux sociaux. C'est suite à ça qu'on a retrouvé sa famille, son papa se trouve en Italie. Donc, à Bissau ici, il n’y avait pas quelqu'un qui est proche de lui. Il y avait juste des voisins de son village qui étaient là.

Nous les responsables des ressortissants en collaboration avec l'association de Lélouma, nous avons pris nos responsabilités. Mais vu que le corps est déjà arrivé à la morgue de l'hôpital, il est sous la responsabilité des autorités. Étant donné que cela a coïncidé à un week-end, ils n'ont pas pu nous rendre le corps. Le lundi, on va faire les démarches nécessaires pour permettre à la famille de récupérer le corps. Pour l’heure, on ne sait pas la cause principale. Il revenait du centre-ville pour rentrer chez lui, c'est en cours de route qu'il est décédé. La police est en train de faire des enquêtes pour élucider la cause de sa mort et situer les responsabilités", explique ce ressortissant guinéen en Guinée Bissau.

Mamadou Yaya Bah

