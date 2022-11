Guinée: Le passage du "Rallye Budapest Bamako" cause de sérieux ennuis à des usagers de la route

GAOUAL- A Gaoual, dans la sous-préfecture de Kounsitel, plusieurs usagers de la route sont bloqués ce vendredi 04 novembre, depuis plusieurs heures à cause du passage des touristes du "RALLY Budapest-Bamako". De vieilles personnes, des malades, des enfants sont coincés sur cette route. Le blocus risque d’aggraver l'état de santé de certains malades. C'est une alerte faite par des voyageurs victimes, ayant joint votre quotidien en ligne.

« Depuis 7 heures du matin nous sommes là, bloqués par des militaires et gendarmes. Nous sommes avec de vieilles personnes, des malades. Nous souffrons beaucoup avec des petits enfants.

On bloque la route depuis tout ce temps parce qu’un Rallye de touristes doit passer par là, c'est navrant. On nous apprend qu’il y a plus de 500 motos qui sont à Koundara qui doivent passer par Gaoual et pendant ce temps nous nous sommes bloqués dans cette souffrance. C'est vraiment déplorable », a témoigné Alimou Diallo, passager, joint ce cet après-midi par un journaliste d’Africaguine.com.

« Je suis en partance pour Boké, mais depuis 7h nous sommes des centaines de véhicules qui sont bloqués ici à cause de ce Rallye. Les gens souffrent énormément ici. Nous demandons aux autorités de débloquer la circulation pour éviter que le pire ne se produise. Je vous informe d’ailleurs qu’il y a des gens qui veulent reprendre la circulation mais un gendarme a menacé avec son arme de tirer sur quiconque bouge. Nous demandons autorités compétentes d’intervenir ou de nous libérer la route maintenant », lance cet usager de la route, craignant que la situation ne dégénère.

Jusqu’au moment où nous rédigions cet article (15h 45 min), la route restait encore bloquée sous le regard impuissant des centaines de passagers désespérés.

