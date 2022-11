Contenu local: BankiTruck et la BSTP signent une convention de partenariat

Le groupe BankiTruck et la Bourse de Sous-Traitance et de Partenariats (BSTP) ont procédé à la signature d’une convention de partenariat ce vendredi 04 novembre 2022. La cérémonie de signature s’est déroulée au siège de la BSTP à la minière dans la commune de Dixinn.

L’objectif est de renforcer leurs actions communes dans le cadre du développement du contenu local et la création d’emplois dans le secteur du transport et de la construction.

Il s’agit notamment de :

Se donner mutuellement les efforts dans le cadre du contenu local et faciliter l’accès aux opportunités d’affaires d’intérêt commun;

Animé des événements liés au contenu local;

Faire une mise en relation avec les partenaires miniers , industriels et du secteur de la construction.

La BSTP apportera ses compétences et un appui sur des thématiques d’intérêt commun avec BANKITRUCK.

Depuis le démarrage de ses activités, BankiTruck a plus de 2000 camions et machines enregistrés sur sa plateforme, et quelques 300 points de vente d’agrégats en Guinée,en Sierra-Leone et au Mali.

L’objectif du groupe est de révolutionner le secteur du transport et de l’achat d’agrégats en Afrique en fournissant un service de qualité, rapide et fiable.

La BSTP est une plateforme qui met en relation les entreprises guinéennes en quête de marché et les grandes entreprises évoluant en Guinée. Inversement, la BSTP recense les fournisseurs locaux compétents, capables de fournir des biens et services de qualité aux grandes entreprises enregistrées comme acheteurs, et facilite ainsi pour elles un meilleur accès aux appels d’offres des sociétés minières.

À propos de BankiTruck

BANKITRUCK, filiale du groupe BANKI Technology, est la première plateforme de location de camions et machines, et d’e-commerce d’agrégats en Guinée , au Mali et en Sierra-Leone.

BANKITRUCK vous permet de commander en ligne vos agrégats (ciments, sable, granite…) et de vous faire livrer partout et à tout moment.

Vous pouvez également louez des camions et des machines pour le transport de vos produits ou pour vos projets industriels et miniers.

À propos de la BSTP

La Bourse de Sous-Traitance et de Partenariats est une association à but non lucratif créée par le Gouvernement de la République de la Guinée avec l’assistance technique et financière de la Société Financière Internationale (IFC), filiale de la Banque Mondiale, et le secteur privé. Elle est dotée d’un conseil d’administration dont les membres sont issus du secteur privé, des associations socio-professionnelles, des partenaires techniques et financiers, et du gouvernement.