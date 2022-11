Toumba Diakité : "Aujourd’hui je me sens libéré…"

CONAKRY- L’attente aura été longue pour celui qui est présenté comme étant l’un des suspects clefs, parmi les onze inculpés, dans le dossier du massacre du 28 septembre 2009 dont le procès a démarré il y a plus d’un mois.

Après sept jours d’interrogatoires intenses, le commandant Toumba Diakité se dit soulagé d’avoir pu (enfin) livrer sa part de vérité dans la commission des atrocités le 28 septembre 2009 au stade Conakry. Le médecin-militaire sur qui pèse de lourdes chefs d’accusations déclare qu’il se sent libéré.

« Je me sens libéré de la peinture qu’on m’avait fait porter. Je me sens libéré de la carricature qu’on avait laissé croire. Je me remercie le ciel de m’avoir protégé jusqu’à ce jour pour donner ma part de vérité au peuple de Guinée pour la mémoire des victimes », affirme l’ancien aide de camp de Moussa Dadis Camara.

A suivre…

