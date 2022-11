Poursuites annoncées contre des dignitaires du régime déchu : l'ex chef protocole d’Alpha Condé sort de sa réserve

CONAKRY- Les poursuites judiciaires annoncées contre Alpha Condé et 187 dignitaires de son régime ne laissent pas de marbre Mamady Seinkoun Kaba, ancien chef protocole de la présidence.

Depuis la chute d’Alpha Condé le 05 septembre 2021, cet ancien proche de l’ancien président était silencieux. Il a décidé de sortir de sa réserve ce jeudi 03 novembre 2022 après la publication d’une liste des personnalités devant être poursuivies pour des faits présumés de détournement, d'enrichissement illicite.

Depuis l’étranger où est installé depuis le coup d'Etat, Mamady Seinkou Kaba n'a pas mâché ses mots.

Pour lui, les autorités de la transition se sont inscrites dans une démarche de nature à porter atteinte à l'honneur de et à la réputation des gens qui ont travaillé avec le régime d'Alpha Condé.

"Aujourd'hui en Guinée, tout est fait pour porter atteinte à l'honneur et à la réputation des gens qui ont travaillé avec le régime du Professeur Alpha Condé, à quelques exceptions près. A force de vouloir s'attaquer à tout le monde, ils poursuivent même les morts" a-t-il déploré.

L'ex chef protocole de la présidence estime que « la boussole de la transition semble perdre le nord... »

"Sachez aussi, que le silence ne sera plus de mise face à vos agissements. On ne peut pas être sans crainte quand on inspire la crainte”, a-t-il ajouté Mamady Seinkou Kaba.

A suivre…

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 664 72 76 28