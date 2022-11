Kiridi, Damaro, Kassory, Diané et cie : Voici la liste des piliers du régime d’Alpha Condé visés par des poursuites

CONAKRY-En Guinée, cent quatre-vingt-huit personnalités du régime déchu sont dans le collimateur de la justice.

Sur la liste on y retrouve l’essentiel des cadres qui constituaient les piliers sur lesquels reposait le régime de l'ancien président Alpha Condé, lui-même concerné par les poursuites annoncées.

Certains de ces anciens dignitaires, ont déjà des ennuis depuis des mois et se trouvent en prison ou inculpés et placés sous contrôle judiciaire.

Dans le viseur du garde des sceaux, on y retrouve des Présidents d’Institutions, des Ministres, des dirigeants d’entreprises étatiques et des régies financières. La liste est longue.

Le Ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, a donné ce jeudi 3 novembre 2022, des injonctions aux Procureurs Généraux de Conakry et Kankan, aux fins d’engager des poursuites judiciaires pour des faits présumés de corruption, d’enrichissement illicite, blanchiment d’argent, faux et usage de faux en écriture publique, détournement de deniers publics et complicité. Africaguinee.com vous propose ci-dessous la liste.