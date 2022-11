Inédit : Charles Wright ordonne des poursuites judiciaires contre un mort

CONAKRY-Le Ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, a donné ce jeudi 3 novembre 2022, des injonctions aux Procureurs Généraux de Conakry et Kankan, aux fins d’engager des poursuites judiciaires contre 188 personnalités du défunt régime, accusées de corruption, d’enrichissement illicite, blanchiment d’argent, faux et usage de faux en écriture publique, détournement de deniers publics et complicité.

Sur la liste (dont Africaguinee.com détient copie) des personnalités visées par le Garde des Sceaux, il y a un mort. Il s’agit de l’ancien Président de l’Assemblée Nationale, feu Claude Kory Kondiano, décédé le 27 septembre dernier à Conakry.

Le nom de ancien Haut Représentant du Chef de l’Etat se retrouve à la 94 ème place de cette liste publiée ce jeudi, 03 novembre 2022 par Alphonse Charles Wrigth ministre de la Justice et des Droits de l'homme.

Siba Engagé

Pour Africaguinee.com