Guinée : Voici les jours déclarés fériés, chômés et payés…

CONAKRY-Le Président de la Transition vient de prendre un Décret se rapportant sur les fêtes légales chômées et payées en Guinée.

Selon le décret du colonel Mamadi Doumbouya, lu à la télévision nationale dans la soirée du mercredi 02 novembre 2022, sont déclarées fêtes légales fériées, chômées et payées dans les secteurs publics, privés et mixtes sur toute l’étendue du territoire national de la République de Guinée les jours ci-après :

Le 02 octobre, fête anniversaire de l’indépendance de la République de Guinée,

Le 1 er Janvier, fête du nouvel an,

Le lundi de pâque

Le 1 er mai, fête du travail

Le 25 mai, anniversaire de l’Union africaine,

Le lendemain de la nuit du destin, Laylatoul Ghadr

Le jour de l’Aid El fitr, fête religieuse marquant la fin du mois de ramadan,

Le Jour de la Tabaski, fête du sacrifice d’Abraham

Le lendemain de la tabaski, fête du sacrifice d’Abraham

Le 25 décembre, fête de noël anniversaire de la naissance de Jésus Christ

Le lendemain de la nuit de Mawloud, fête anniversaire de la naissance du prophète Mahomet, PSL)

Le 15 août, assomption

En son article 2, le décret indique que si la fête anniversaire de l’indépendance, de nouvel an, l’aid el fitr coïncide à un jour non ouvrable, le prochain jour ouvrable est déclaré férié, chômé et payé dans les secteurs publics, privés et mixtes sur toute l’étendue du territoire national.

Plus loin, l’acte du président de la transition précise que le régime des jours fériés, chômés et payés comporte les obligations suivantes :

La suspension du travail, le chômage est obligatoire pendant cette période pour l’ensemble du personnel occupé dans les établissements de toute nature -agricoles, industriels, commerciaux- à l’exception des établissements qui au service en raison de la nature de leur activité ne peuvent interrompre le travail.

Le paiement de la rémunération, le chômage des jours fériés, chômés et payés ne peut être une cause de reddition de traitement et salaire mensuel ou hebdomadaire.

Les salaires rémunérés à l’heure, à la journée ou au rendement ont droit à une indemnité égale au salaire qu’ils ont perdu du fait de ce chômage.

Dans les établissements aux services qui, en raison de la nature de leur activité ne peuvent interrompre le travail, les salariés occupés pendant les jours fériés, chômés et payés ont droit en plus du salaire correspondant au travail effectué ce jour, à une indemnité égale au montant du salaire.

Le régime des jours fériés mentionnés aux articles 2 et 3 du présent décret implique l’observation des règles suivantes en ce qui concerne la rémunération des travailleurs.

Si le jour férié a été effectivement chômé, les travailleurs rémunérés à l’heure ou à la journée n’ont droit à aucun salaire.

Si les travailleurs rémunérés au mois ont droit à leur salaire normal, ils ne peuvent subir aucune modification à la baisse en raison du chômage du jour férié.

Si le jour férié n’a pas été chômé, les travailleurs rémunérés à l’heure ou à la journée ont droit au salaire correspondant à l’horaire de travail et à la réparation de la durée hebdomadaire du travail pratiqué dans l’établissement. Les travailleurs du secteur publique ont droit à leur salaire normal qui ne peut subir aucune modification à la hausse en raison du travail effectué le jour férié.

En son article 5, le décret précise que les dispositions communes ci-après s’appliquent aux jours fériés quel qu’en soit le régime.

La récupération des heures perdues

La récupération des heures de travail perdues en raison du chômage des jours fériés pourra se faire dans les conditions fixées par la réglementation concernant la durée légale du travail,

Les heures du travail effectué pour la récupération sont rémunérées comme les heures normales de travail.

A suivre…

