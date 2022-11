Appui aux communautés : LafargeHolcim Guinée lance deux formations en faveur de 35 jeunes…

CONAKRY- Dans le cadre de la continuité de ses actions de soutien en faveur des communautés, la société de production du ciment, LafargeHolcim Guinée a lancé ce mercredi 2 novembre 2022 deux formations en faveur trente-cinq (35) jeunes. Le geste s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de ses projets RSE (responsabilité sociale et environnementale de l’entreprise).

Durant un mois, dix (10) femmes seront formées aux techniques de saponification et 25 autres jeunes bénéficieront d'une formation aux techniques de nettoyage. Les trente-cinq bénéficiaires de ces deux formations sont tous venus des 5 quartiers riverains de la société. A savoir, -Kalohoya, Lansanaya, Ansoumanya, Baïlobaya et Tangan-.

D'après la Responsable communication, relations publiques, développement durable et marketing de LafargeHolcim Guinée, pendant les cinq (5) dernières années, LafargeHolcim s'est beaucoup investie dans des projets RSE (Responsabilité sociale et environnementale) à forte valeur ajoutée pour la communauté.

C'est pourquoi, selon Madame Soumah Aminata Rabi Condé, LafargeHolcim Guinée a entrepris des actions qui permettent de faire la discrimination positive. C’est-à-dire, à compétence égale, les jeunes de la communauté sont privilégiés au niveau de l'emploi.

"Puisque nous n'avons pas la capacité d'absorption de toutes ces personnes-là, nous avons décidé d'encourager les initiatives dans l'entreprenariat. Donc, aujourd'hui nous formons 10 femmes aux techniques de saponification et 25 jeunes aux techniques d'entretien (nettoyage). Cette formation va se réaliser avec l'appui des professionnels de deux secteurs. Donc, nous comptons sur cette expertise pour former des jeunes compétents au sortir de ce mois de formation", a expliqué Aminata Soumah. Poursuivant son intervention, elle a précisé que cette formation alliera théorique et pratique.

"Ils vont apprendre les techniques de manière théorique et après ils vont passer à la pratique. J'attends d'eux du sérieux, de l'assiduité pour qu’à la fin, ils puissent vendre leurs compétences à LafargeHolcim Guinée et à d'autres entreprises. Après la formation d'un mois, nous avons négocié avec les différentes entreprises pour qu'il y ait un suivi sur 6 mois pour leur permettre de développer des compétences. Donc, au-delà d'apprendre les métiers, il faut qu'ils sachent être de bons commerciaux, qu'ils sachent faire un peu de marketing, qu'ils sachent faire de la comptabilité pour pérenniser leurs activités. L'idée c'est vraiment de créer des coopératives durables pour créer un business, créer de l'emploi et générer des revenus pour les différents quartiers", a détaillé la Responsable communication, relations publiques, développement durable et marketing de LafargeHolcim Guinée.

Chez les bénéficiaires, c'est la joie. Après avoir remercié LafargeHolcim Guinée pour cette initiative, le représentant de la communauté a témoigné que depuis plusieurs années cette société de production du ciment soutient ses quartiers riverains.

"Nous sommes vraiment contents de la Société LafargeHolcim Guinée. Ce n'est pas la première fois qu’elle vienne en aide aux communautés des quartiers environnants. Depuis maintenant plus de 3 ans LafargeHolcim Guinée travaille avec les communautés. Nous les remercions infiniment, nous sommes très contents de ses initiatives", a témoigné Naby Conté, venu du quartier Tangan.

Deux femmes ayant une expertise dans leur domaine respectif ont été retenues par LafargeHolcim Guinée pour assurer la formation de ces 35 jeunes. Salimatou Bah, fondatrice d'une société spécialisée dans la saponification est d’entre elles. Elle aura la tâche de former les 10 femmes en saponification.

"Dans le cadre de l'autonomisation des femmes, LafargeHolcim Guinée a choisi notre entreprise pour former les dix (10) femmes dans la saponification. Durant la formation, nous allons aider ces femmes à fabriquer des savons kabakoudou, à faire des détergents, à faire des savons de ménages, les antiseptiques etc", a expliqué cette formatrice.

Son binôme, a, quant à elle expliqué que sa collaboration avec LafargeHolcim Guinée dans cette initiative est axée sur la formation des jeunes aux techniques d'entretien de surface.

"Nous allons leur apprendre que le nettoyage est un métier noble. Dans cette formation, notre société s'occupe uniquement du domaine de l'hygiène. Sur ce, nous allons aborder tout ce qui est lié aux techniques de nettoyage. Comment nettoyer ? Comment tenir un balai ? Voici entre autres les thèmes qu'on va aborder avec les participants", a précisé Mariame Ouattara.

A suivre...

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 666 134 023