Transformation digitale : lancement de la première édition du salon "Orange Innovation Day"

CONAKRY- La société de téléphonie mobile Orange Guinée organise du 02 au 03 novembre 2022, le Salon Entreprises encore appelé ‘’Orange Innovation Day’’. « Digitalisation et transformation : quels enjeux pour les entreprises ? », c’est le thème central de cette première édition qui se tient en marge de la célébration des 15 ans de la présence de cette compagnie de téléphonie en Guinée.

La cérémonie d’ouverture a été présidée par M. Himé Deen Touré, conseiller à la Primature représentant le premier ministre, chef du gouvernement Dr Bernard Gomou. En plus du Directeur Général d’Orange Guinée et de certains responsables de la société, plusieurs invités de marque ont pris part au lancement de cette première édition. Durant ces 48 heures, Orange Guinée va mettre à la disposition des participants des innovations et de solutions concrètes.

« Orange s’est organisée pour mettre en place une structure spécifique afin d’accompagner les entreprises. Au sein d’Orange Guinée, Orange business service est une entité qui est destinée à accompagner les entreprises dans leur évolution. Nous avons plus de 2000 entreprises à date, plus de 300 experts dans tous les domaines pour vous accompagner que ce soit en Guinée ou à ailleurs (…). Orange c’est aussi plus de 600 fibres optiques, d’autres projets arriveront aussi pour vulgariser la connexion internet via la fibre optique. Ce salon va mettre à la disposition des participants des innovations et des solutions concrètes », a annoncé Abraham Guido, Directeur des Entreprises chez Orange Guinée.

L’organisation de ce salon en ce mois de novembre intervient à l’occasion des 15 ans de la présence d’Orange sur la terre africaine de Guinée. Quinze ans durant lesquels Orange Guinée a continuellement manifesté et affirmé sa volonté d’être un acteur majeur et engagé au service du développement économique et social avec le soutien des autorités étatiques, a rappelé Ousmane Boly Traoré, directeur général d’Orange Guinée.

Quatrième opérateur entrant sur le marché en 2007, aujourd’hui Orange Guinée a su se hisser au haut du tableau en affirmant son leadership dans le domaine des télécommunications et de la monnaie. Ce, grâce à des investissements soutenus de près de six mille milliards de francs guinéens sur une décennie et demie. « Ces 15 années ont permis de créer 700 emplois directs, de travailler avec plus de 2200 fournisseurs locaux et de devenir le premier contributeur aux recettes fiscales de l’Etat que nous ambitionnons de rester encore longtemps », a-t-il dit.

Ces investissements importants ont permis le déploiement du très haut débit avec la 4G dans toutes les capitales régionales de la République de Guinée, aussi de faciliter l’accès à la téléphonie dans des villages les plus reculés avec une large couverture de l’ensemble des 33 préfectures et des 333 sous-préfectures du pays.

« Aujourd’hui notre responsabilité sociale d’entreprise volontariste et engagée se manifeste par des actions solidaires que nous menons dans le domaine de la santé, l’éducation et de la culture. Au demeurant, Orange Guinée entend s’inscrire dans cette dynamique en poursuivant ses investissements afin d’accélérer davantage l’inclusion numérique aussi bien que pour les populations que pour les entreprises ici représentées », a ajouté le directeur général.

Vitrine de l’inclusion numérique, la création d’Orange digital Center illustre à suffisance l’ambition de la société Orange Guinée d’accompagner la transformation digitale et l’innovation pour tous avec des dispositifs gratuits, de soutien à la formation, à la création des projets locaux.

« Digitalisation et transformation : quels enjeux pour les entreprises ? » C’est le thème de cette première édition du salon de l’entreprise. Pour le Directeur général d’Orange Guinée, ce thème est aujourd’hui à plus d’un titre d’actualité parce que nécessaire dans une économie de marché de plus en plus mondialisée et de plus en plus compétitive.

« La disponibilité et l’accessibilité de la connectivité sont les socles qui permettront aux entreprises de s’insérer dans cette transformation numérique et de créer ainsi de la valeur. C’est pourquoi, à l’orée de ses 15 ans, Orange Guinée, acteur clé de cette transformation digitale entend poursuivre sa contribution à l’émergence de cet écosystème en accompagnant pleinement les entreprises en cours de mutation », a déclaré Ousmane Boly Traoré.

L’organisation du salon digital par Orange Guinée est une initiative qui s’inscrit en droite ligne avec les ambitions des autorités de la transition, selon Dr Hime Deen Touré, conseiller en charge des télécommunications et de nouvelle technologie de la Primature.

« Depuis le 5 septembre, nous avons un nouveau Gouvernement. Le président de la République fait de la digitalisation une priorité. Le choix du premier ministre Dr Bernard Gomou qui a été à la fois entrepreneur spécialisé dans la digitalisation à travers son ancienne société. Notre gouvernement a non seulement la volonté politique de faire de la Guinée un pays digital mais il essaie de matérialiser toutes les actions qui ont été mises en place depuis une décennie où nous voyons de plus en plus des systèmes informatiques au sein de l’administration, au sein de la gestion des activités publiques. Et aujourd’hui orange est un acteur important du digital guinéen des télécommunications. Par conséquent le gouvernement lui accorde cette importance », a déclaré Dr Hime Deen Touré.

Dans le réceptif hôtelier où se tient cet évènement, Orange Guinée a installé ses stands pour permettre aux participants de mieux comprendre le concept. Durant ces deux jours, il y aura des panels animés par des experts du monde digital et numérique.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 664 72 76 28