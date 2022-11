Remontée des eaux du réservoir de Souapiti : la Direction Générale de la SOGES S.A fait face aux réclamations des impactés

La Direction Générale de la société de gestion et d’exploitation de Souapiti (SOGES S.A) a déployé en urgence, en septembre dernier, une mission conjointe dans les sous-préfectures de Kollet, Tondon, Sinta, Sangareya. Ladite mission s’est aussi rendue dans la commune urbaine de Kindia et Bangouya. Le déploiement de cette équipe fait suite à la remontée des informations consécutives à l’inondation des cultures et plantation d’arbres appartenant aux populations, qui serait causée par le dépassement de la limite de la côte de retenue 210 système métrique Konkouré (SMK).

Avant de se rendre sur le terrain, les émissaires Direction Générale de la société de gestion et d’exploitation de Souapiti (SOGES S.A) avaient pour consignes de visiter les lieux impactés pour constater l’ampleur des préjudices, de recenser tous les biens des personnes touchées par la montée des eaux du Barrage et de noter les réclamations et doléances des communautés.

Cette mission conjointe composée des travailleurs de la société et des représentants du bureau de l’Union des impactés, a quitté Conakry le vendredi 16 septembre 2022 pour couvrir l’ensemble du réservoir. L’une est partie de Tondon, pour Sangaréya en couvrant Kollet, Sinta, et une partie de Kindia. L’autre, a couvert essentiellement la sous-préfecture de Bangouya et la commune urbaine de Kindia.

A travers cette démarche, la société avait pour objectif de recueillir et de mettre à la disposition de la Direction Générale les données fiables sur l’identité des personnes impactées par la remontée des eaux et l’ampleur des préjudices, en vue de permettre à la SOGES S.A de prendre les dispositions nécessaires pour leur indemnisation, conformément au plan de gestion environnemental et social de la société.

Compte-tenu des réalités auxquelles les équipes ont été confrontées sur le terrain, la Direction Générale a décidé de rallonger la durée de la mission d’une semaine pour s’assurer de la prise en compte intégrale des préoccupations et des réclamations des populations impactées.

Cette mission a effectivement permis de recenser mille-trois-cent-quarante-quatre (1344) dans les localités de Tondon (Dubreka), Kollet (Telimele), Sinta (Telimele), Sangaréya (Pita), Bangouya et dans la commune urbaine de Kindia.