Guinée : Tête-à-tête décisif annoncé ce jeudi entre Goumou et les dirigeants du quatuor

CONAKRY- C’est une rencontre qui s’annonce décisive, si elle se confirme ! Le Premier ministre guinéen, a annoncé ce mercredi 2 novembre 2022 qu’il aura un échange avec les dirigeants du quatuor « Cored, Anad, RPG arc-en-ciel, Fndc politique ».

Ces quatre coalitions politiques rejettent le cadre de dialogue mis en place par le Président de la Transition. Dr Bernard Goumou se rendra demain jeudi 3 novembre au siège de l’UDG à Dixinn Bora pour rencontrer le quatuor à 14h30, a annoncé ce soir la Primature, qui précise que l’objectif est favoriser des échanges « constructifs » sur la Transition.

« Le Premier ministre et sa délégation comptent échanger avec les représentants de la Convergence pour la Renaissance de la Démocratie en Guinée (CORED), de l’Alliance Nationale pour l’Alternance Démocratique (ANAD), du FNDC-Politique et du Rassemblement du Peuple de Guinée – Arc-en-ciel (RPG-AEC) et alliés », lit-on sur la note partagée par les services de la Primature.

Cette rencontre est annoncée alors que neufs responsables de ces coalitions sont inculpés et placés sous contrôle judiciaire. En séjour au Canada, Cellou Dalein Diallo, un des hauts responsables de ces coalitions avait annoncé dimanche dernier qu'aucune décision n'avait été prise pour recevoir le Chef du Gouvernement. Le Président de l'ANAD précisait toute décision à ce propos sera concertée.

« La rencontre avec le Premier Ministre, il n’y a pas eu d’abord une position si nous allons le recevoir ou pas. On ne s’est pas concerté pour ça. Je rassure tout le monde, nous avons décidé au niveau des coalitions de prendre des décisions communes, nous le respecterons », a précisé le leader de l'UFDG.

