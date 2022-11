Guinée : Le Ministère de la Santé et Expertise France lancent l'atelier de Restitution de la Mission Diagnostique et Validation Technique du Plan Stratégique 2023-2027 de la DNEHPP...

COYAH- Le Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique appuyé par Expertise France, a lancé ce mardi 1er novembre 2022, l'atelier de restitution de la mission diagnostique et validation technique du Plan stratégique 2023-2027, de la Direction Nationale des Établissements Hospitaliers Publics et Privés.

Durant quatre jours, des cadres du département de la Santé, des responsables des hôpitaux publics et des cliniques privées auront pour tâche de présenter et discuter le rapport d'investigation et de diagnostic établi par la mission ; présenter et discuter des recommandations et la proposition de Plan stratégique ; budgétiser et valider le plan technique et stratégique 2023-2027.

C'est le Conseiller en charge de la coopération technique et du partenariat public et privé au Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique qui a présidé la cérémonie de lancement de ces activités dans la préfecture de Coyah.

"Je demeure convaincu à l'avance, comme par le passé, que votre appui et votre soutien nous seront acquis. Ces efforts constituent des marques de confiance et nous réconfortent davantage pour les prochaines étapes notamment la mise en œuvre de ce plan. Je salue les réflexions profondes qui seront menées au cours de ces quatre jours de travaux consacrés à cet atelier. Pour ma part, je reste convaincu que les acquis de cet atelier seront capitalisés pour l'amélioration des conditions de vie de nos populations", a expliqué Prof Falaye Traoré.

La Directrice Nationale adjointe des Établissements Hospitaliers Publics et Privés a quant à elle justifié le choix porté sur ces participants.

"Un plan stratégique se conçoit avec ceux qui doivent l'utiliser. C'est ainsi que nous avons pensé à faire la sélection. Nous comptons énormément sur l'expertise des participants pour l'élaboration de ce document. Ce document sera notre feuille de route et sera l'outil essentiel pour permettre d'atteindre nos objectifs", a aussi expliqué Dr Makony Donzo.

Le Coordinateur des programmes Santé (PCI, RAM et Urgences) au département Santé à Expertise France, a, à son tour expliqué que ce présent atelier se veut inclusif et participatif pour aboutir à un plan stratégique consensuel avec pour objectif général, de présenter, étoffer, peaufiner et valider techniquement la proposition de Plan stratégique de la DNEHHP avec les parties prenantes.

"Ce plan doit répondre aux grandes attentes de la direction pour les 5 prochaines années, ceci doit nous interpeller tous du niveau stratégique et opérationnel, il doit absolument être (Utile, Utilisable et Utilisé). Utile parce que ce plan élaboré doit répondre à un besoin, celui d’être un outil permettant de réaliser une activité et parvenir aux résultats prédéfinis. Utilisable, car le document doit être parfaitement lisible, pratique, simple d'accès et facile à appliquer. Utilisé parce que le document doit effectivement être utilisé par tous les collaborateurs et s'aligner pour les futurs projets", a conclu Dr Gnakoye Félémou.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 666 134 023