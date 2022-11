Défense : Mamadi Doumbouya a-t-il fait mieux que Alpha Condé ?

CONAKRY- L’armée guinéenne a fêté ce 1er novembre 2022 l’an « 64 » de sa création. Une occasion que les autorités de transition ont mis à profit pour passer en revue les réformes qu’elles ont engagées en seulement un an et quelques mois.

Si durant son règne Alpha Condé (2010-2021) se targuait d’avoir réussi de grandes prouesses dans la professionnalisation de la grande muette, l’actuel ministre délégué à la défense, Aboubacar Sidiki Camara dit Idy Amine, témoigne que le colonel Mamadi Doumbouya (en seulement 13 mois) a fait mieux.

« Après avoir passé 32 ans dans cette armée, je vous avoue que ce que j’ai vu en un an n’a jamais été réalisé. Les forces de défense et de sécurité en sont témoins », affirme l’ancien ambassadeur de la Guinée au Cuba.

Le Général à la retraite cite notamment des avancées notables enregistrées dans l’amélioration de la solde des militaires, leur mobilité, leur habillement, l’achèvement des infrastructures ainsi que la formation.

« Nous avons 500 et quelques officiers et sous-officiers militaires de rang dans les écoles des pays amis en plus des 3000 formés à l’intérieur. C’est la première fois que nous avons une école d’état-major », selon le ministre délégué à la Défense.

Après une année de transition, les résultats sont dignes d'éloge au sein de l’armée, indique le colonel Doumbouya qui ne s’est pas privé de résumer le bilan.

« Nous avons significativement amélioré les conditions de vie et de travail de l'ensemble des forces de défense et de sécurité par la revalorisation de la solde, le rajout de la valeur monétaire du ravitaillement à la solde, la dotation en uniformes, l'équipement en matériel et mobilier de bureaux, l'augmentation du parc logistique des armées. L’accélération de la rénovation des infrastructures », a affirmé le Président de la transition.

A suivre…

Africaguinee.com