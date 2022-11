Transition guinéenne : l’Ambassadeur des États-Unis souhaite que les "étapes du chronogramme soient évaluées"

CONAKRY-Après la signature de l’accord avec la junte fixant la durée de la transition guinéenne à 24 mois, le Représentant Résident de la CEDEAO a entamé des visites de plaidoyer auprès de certaines Ambassades et missions diplomatiques en Guinée.

Le but de cette démarche de Louis Blaise AKA-BROU est de renforcer l’esprit de partenariat avec la CEDEAO et de solliciter leur appui aux actions menées par la CEDEAO en vue d’une transition apaisée et réussie en Guinée, selon une note de l’organisation sous-régionale consultée par Africaguinee.com. Ce mardi 1er novembre 2022, le diplomate de la Cedeao a rencontré Troy Fritrell, Ambassadeur des États-Unis d’Amérique en Guinée.

Selon nos informations, les échanges entre les deux personnalités diplomatiques ont été consacrés à l’évolution de la situation socio-politiques en Guinée notamment l’accompagnement de la CEDEAO pour une transition apaisée, les efforts de la médiation de la CEDEAO et la contribution des partenaires techniques et financiers pour la mise en œuvre des 10 points clés de la transition.

Lors de ce tête-à-tête, le diplomate Américain a réaffirmé l’engagement de son pays à soutenir la CEDEAO pour que la transition puisse se dérouler dans de bonnes conditions. Troy Fritrell a cependant souhaité que « les différentes étapes du chronogramme soient évaluées » afin de permettre à son pays de se fixer sur la nature du soutien à apporter à la Guinée.

En octobre dernier, une mission Technique déployée à Conakry par la CEDEAO avait trouvé un accord avec les autorités de la transition sur un chronogramme de 24 mois de transition.

Ledit accord paraphé le 21 octobre sera soumis au prochain Sommet de la Conférence des Chefs d’Etats et de Gouvernement de la CEDEAO qui se tiendra au mois de décembre 2022, à Abuja, au Nigeria.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com