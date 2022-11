Révélations : Dadis à Ouaga, Toumba à Dakar et le fameux coup de fil…

CONAKRY-Certains pourraient penser que les relations amicales entre Aboubacar Diakité et Moussa Dadis Camara se sont refroidies. Manifestement, ce n'est pas le cas, malgré l’incident tragique survenu au camp Koundara le 03 décembre 2009. Ce mardi 1er novembre 2022, l’accusé Toumba Diakité a fait une révélation plutôt étonnante sur ses rapports avec son ancien patron.

« Lorsque j'étais au Sénégal, j’ai appelé une fois le président Dadis à l'occasion du décès de sa maman. Ce qu'il m'avait dit m'a rassuré un peu ce jour. Il me dit : mon ami c'est le destin. Est-ce que tu m'as une fois entendu parler de toi depuis (le 03 décembre 2009) ? Donc, c'est le destin. Je lui répondu, oui en effet, mais ce n'est pas rapport à ça que je vous ai appelé. C'est à cause du décès pour vous adresser mes condoléances. Donc, ça s'est passé comme ça. Et pour moi, c'était une bonne réponse », a déclaré le commandant Diakité.

Autre anecdote partagée par l’accusé à la barre, c’est à la maison centrale, lorsque Dadis Camara a été écroué le 27 septembre dernier, veille de l’ouverture du procès.

« Ici à la maison centrale, en tant que mon chef, malgré tout ce qui s’est passé, j'ai forcé pour venir encore le saluer. Effectivement, il m'a bien répondu. Il m'a dit : Toumba ça va ? Vous vous portez très bien ? J'ai répondu oui ça va.

Après j'ai quitté. Quand je regarde Dadis, il a pitié de moi. Je ne comprends pas comment il s'est laissé entrainer par les Tiégboro et autres alors que les étoiles ne sont pas compatibles. Moi je n'ai pas de haine contre quelqu'un. Je suis comme ça de nature. Et je n'ai rien contre lui (Dadis) encore...». L'audience se poursuivra demain mercredi, 02 novembre 2022 avec une énième comparution du même accusé.

A suivre...

Siba Engagé

Pour Africaguinee.com