Mines : Mamady Youla quitte la tête de la SMFG...

CONAKRY- L’ancien Premier ministre guinéen, Mamady Youla a annoncé ce mardi 1er novembre 2022 sa démission à la tête de Société des Mines de Fer de Guinée (SMFG).

« LE TEMPS DE PARTIR », c’est à travers ce titre que l’ex chef du Gouvernement a titré sa note de démission.

« C'est avec tristesse que je vous annonce, qu'après en avoir discuté avec la direction de la société High Power Exploration (HPX), actionnaire majoritaire de la Société des Mines de Fer de Guinée (SMFG) que j'ai eu le plaisir de diriger en tant que Directeur Général (Chief Executive Officer) depuis Décembre 2019, nous avons décidé de commun accord de mettre fin à notre collaboration à compter de ce jour, 1er Novembre 2022 », a annoncé Mamady Youla dans un post publié sur sa page Linkedin.



Le démissionnaire a tenu à à préciser que si le contexte difficile que traversent depuis plusieurs mois la SMFG et HPX dans le développement du Projet Nimba sont parmi les raisons qui ont conduit à cette décision, la raison principale qui l'a amené à envisager son départ réside dans le fait que depuis plusieurs mois il ne lui était plus possible de faire son travail de Directeur Général de la SMFG.

« Les relations avec l'autorité de tutelle (Ministère des Mines) s'étant dégradé à un niveau tel qu'il n'était plus possible d'envisager une solution autre que la séparation », a-t-il précisé.

L’ancien chef du Gouvernement est remplacé à son poste CEO par Mme Bronwyn Barnes qui assurera désormais les fonctions Directrice Générale par intérim de la SMFG.

