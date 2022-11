Crief : Kassory Fofana de nouveau face aux juges, ce mardi…

CONAKRY- L’ancien Premier ministre, Dr Ibrahima Kassory Fofana est attendu ce mardi 01er novembre 2022 devant les juges de la chambre de l’instruction de la Cour de Répression des Infractions économiques et financières (CRIEF).

Selon un membre du pool d’avocats qui défend l’ex chef du Gouvernement, M. Fofana se prêtera (à nouveau) aux questions des magistrats dans le cadre d’un « interrogatoire supplémentaire » de fond. La démarche suscite tout de même des interrogations, chez la défense de l’ex Premier ministre.

« Cette étape avait déjà franchie puisque notre client a été entendu dans le fond depuis longtemps. Mais on nous dit c’est un interrogatoire supplémentaire. On sera là-bas à 10heures. Nous savons qu’ils sont en panne d’éléments tangibles contre M. Kassory Fofana, c’est pourquoi il y a ces vas et viens. Ils sont maintenant sous pression parce qu’il y a un délai légal qu’il faut impérativement respecter », a confié cet avocat.

Incarcéré depuis le 06 avril 2022, Dr Ibrahima Kassory Fofana est accusé de corruption, enrichissement illicite, blanchiment de capitaux, détournement de deniers publics. Les montants incriminés portent sur plus de cent milliards de francs guinéens, selon le parquet spécial de la Crief.

A suivre…

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com