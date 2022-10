Trafic aérien : La Guinée se hisse à la 2ème place des pays performants en Afrique

CONAKRY-La République de Guinée occupe la deuxième place du classement des pays africains dont le trafic aérien post Covid a évolué de 150% par rapport à 2019.

Derrière le Botswana, la Guinée a réussi à assurer la continuité du trafic aérien malgré la pandémie du Coronavirus qui a fortement impacté les opérations aériennes en Afrique et dans le reste du monde, selon l'Aviation Civile Internationale (ACI).

Ce classement a été rendu public en marge du plus grand rassemblement des aéroports du monde tenu à Marrakech les 24 et 25 octobre 2022.

Placée sous le thème : « Tout est possible : à la découverte d'opportunités dans un monde en changement », cette rencontre a connu la participation de plus de 500 décideurs, gestionnaires d'aéroports, des industriels, des responsables de l'aviation civile africaine et internationale et des membres issus d'organisations internationales issus de 65 pays dont 35 pays africains.

En marge de cet événement, diverses réunions et séances de travail ont été organisées. Les échanges ont porté principalement sur les thématiques de la sécurité dans les aéroports, l'environnement, l'intégration de la technologie pour la fluidification des circuits empruntés par les passagers et la cybersécurité dans l'aviation civile.

Ci-dessous le classement :

1- Botswana

2- Guinée

3- Togo

4- Cameroun

5- Somalie

6- Lybie

7- Sénégal

8- Égypte

9- Guinée Bissau

10- Kenya