S’engager dans la voie de la justice, poursuivre une coopération gagnant-gagnant et construire ensemble une communauté de destin pour l’humanité

{Article de S.E.M. HUANG Wei, l'Ambassadeur de Chine en Guinée }

Le XXe Congrès du Parti communiste chinois (PCC) s’est tenu à Beijing du 16 au 22 octobre 2022. Lors de la session d’ouverture du Congrès, Xi Jinping, secrétaire général du Comité central du PCC, a présenté un rapport dans lequel il a dressé le bilan général des réalisations et des transformations historiques servant la cause du PCC et de l’État au cours de la dernière décennie, tout en dessinant un plan grandiose pour transformer la Chine en un pays socialiste moderne dans tous les domaines et faire progresser tous azimuts le grand renouveau de la nation chinoise, ce qui revêt une importance primordiale pour le présent, mais aussi une immense portée historique à long terme.

Au cours de la dernière décennie, grâce aux efforts conjoints de l’ensemble du Parti et du peuple chinois multiethnique, la Chine a réalisé l’objectif du premier centenaire, soit le parachèvement de l’édification intégrale de la société de moyenne aisance. Le PIB chinois est passé de 53 900 milliards de yuans à 114 400 milliards de yuans, ce qui a permis à la Chine de préserver solidement sa deuxième place dans le monde. Sa part dans l’économie mondiale est passée de 11,3 % à 18,5 %, et sa contribution moyenne à la croissance économique mondiale s’est élevée à 38,6 %, soit plus que la contribution combinée des pays du G7. La Chine est désormais le principal partenaire commercial de plus de 140 pays et régions, devenant la première puissance commerciale du monde. Son PIB par habitant est passé à 12 500 dollars et sa population de personnes à revenu moyen a franchi la barre des 400 millions. Maintenant, avec une ardeur rayonnante, la Chine s’engage dans la nouvelle marche de l’édification intégrale d’un pays socialiste moderne et s’achemine vers la réalisation de l’objectif du deuxième centenaire, en promouvant de manière exhaustive le grand renouveau de la nation grâce à la modernisation chinoise.

L’édification intégrale d’un pays socialiste moderne correspond à l’aspiration de longue date de la nation chinoise et cristallise les efforts de lutte du peuple chinois. La modernisation chinoise est une modernisation socialiste dirigée par le PCC. Elle partage non seulement des points communs avec la modernisation des autres pays, mais possède aussi, et surtout, des caractéristiques chinoises basées sur les réalités concrètes du pays. Fruit de longues recherches et pratiques du PCC et du peuple chinois, elle est une œuvre aussi glorieuse que difficile. La modernisation chinoise se caractérise par la grande taille de sa population, par la prospérité commune du peuple tout entier, par l’équilibre entre la civilisation matérielle et spirituelle, par une coexistence harmonieuse entre l’homme et la nature, ainsi que par la poursuite de la voie du développement pacifique.

Les exigences essentielles à la modernisation chinoise sont les suivantes : maintenir la direction du PCC, poursuivre le socialisme à la chinoise, assurer un développement de qualité, développer la démocratie populaire intégrale, enrichir la vie spirituelle de la population, réaliser la prospérité commune du peuple tout entier, favoriser la coexistence harmonieuse entre l’homme et la nature, promouvoir la construction d’une communauté de destin pour l’humanité et créer une nouvelle forme de civilisation humaine. La modernisation chinoise constitue un guide d’action pour transformer la Chine en un pays socialiste moderne dans tous les domaines.

Dans la nouvelle marche de l’édification intégrale d’un pays socialiste moderne, restant fidèle à son engagement initial, qui consiste à œuvrer pour le bonheur du peuple chinois, le renouveau de la nation chinoise et le progrès de l’humanité, le PCC conduira le peuple chinois pour rassembler d’immenses forces en vue d’écrire de nouveaux chapitres brillants dans les annales du renouveau de la nation. Dans le même temps, la Chine placera toujours son développement dans le contexte du développement humain, partagera les opportunités de développement avec les autres pays du monde, et continuera à travailler avec eux pour promouvoir la construction d’une communauté de destin pour l’humanité, afin d’apporter des contributions nouvelles et plus importantes à la noble cause de la paix et du développement de l’humanité.

Le monde d’aujourd’hui est confronté à des défis sans précédent. Nous sommes toujours d’avis que l’avenir et le destin de l’humanité doivent être décidés par les peuples du monde. Tant qu’ils s’engageront ensemble sur la voie de la justice, tous les pays pourront vivre en harmonie, coopérer dans un esprit gagnant-gagnant et créer un meilleur avenir pour le monde. La Chine poursuivra toujours une politique extérieure ayant pour but la préservation de la paix mondiale et la promotion du développement commun, et travaillera avec le reste du monde pour faire rayonner les valeurs communes à toute l’humanité que sont la paix, le développement, l’équité, la justice, la démocratie et la liberté, maintenir la paix mondiale et promouvoir le développement mondial, et s’engager dans la construction d’une communauté de destin pour l’humanité.

Pour se développer, la Chine ne peut pas se passer du monde, et, pour prospérer, le monde a besoin de la Chine. Après plus de 40 ans d’efforts incessants en matière de réforme et d’ouverture, nous avons créé le double miracle d’un développement économique rapide et d’une stabilité sociale à long terme. Aujourd’hui, les fondamentaux de l’économie chinoise, caractérisés par une forte résilience, un énorme potentiel, une grande marge de manœuvre et une soutenabilité de long terme, ne changeront pas. La porte de la Chine s’ouvrira toujours plus grande. La Chine approfondira résolument la réforme et l’ouverture sur tous les plans, promouvra sans relâche un développement de haute qualité et créera davantage d’opportunités pour le monde grâce à son propre développement.

La Chine et la Guinée sont de bons amis et bons partenaires. Au cours des 63 années écoulées depuis l’établissement des relations diplomatiques, les deux parties se sont toujours soutenues mutuellement, se sont fait confiance et se sont engagées dans une coopération gagnant-gagnant. Leur coopération pragmatique et amicale dans divers domaines s’est révélée fructueuse. La Chine soutient fermement le peuple guinéen dans la recherche d’une voie de développement adaptée au contexte national, et est prête à fournir une assistance, dans la mesure de ses capacités, à la Guinée dans ses efforts visant à faire progresser de manière indépendante et autonome son processus de la transition politique. La Chine est disposée à travailler avec la Guinée pour s’engager dans la construction d’une communauté de destin pour l’humanité et faire en sorte que le partenariat stratégique global s’inscrive dans la stabilité et dans la durée pour le bénéfice des deux peuples.