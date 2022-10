Oliver Alawuba, Directeur Général de UBA Group effectue une visite de travail en Guinée

Nommé récemment au poste de Directeur Général du groupe UBA, M. Oliver Alawuba a entamé depuis quelques semaines une tournée dans les différentes filiales de la banque panafricaine.

En Guinée, où la banque est présente depuis 2008, M. Alawuba est arrivé le Jeudi 27 Octobre 2022 aux environs de 10h, accompagné d’une forte délégation composée du comité de direction du Groupe UBA.

Dès sa descente de l’avion M. Alawuba a été reçu en audience par le Premier Ministre, chef du Gouvernement, Son Excellence M. Bernard Gomou ; puis à la BCRG par le Vice-Gouverneur de l’institution, M. Mohamed Lamine Conté.

Ces différentes rencontres étaient axées sur une prise de contact avec les autorités du pays suite à la récente nomination de M. Alawuba, mais également réitérer l’engagement du groupe bancaire UBA à contribuer au développement du secteur bancaire guinéen.

A l’issue de ces deux (2) audiences, M. Oliver Alawuba a eu un échange avec tout le personnel de la banque UBA. Durant près de deux heures, les employés ont exposé les différents problèmes auxquels ils sont confrontés dans l’exercice de leur fonction.

Très à l’écoute, le Directeur Générale du Groupe s’est engagé auprès du personnel à œuvrer pour une amélioration des conditions de travail. Il a également remercié les employés pour le travail et l’engagement dont ils ont fait preuve ses dernières années ayant permis à la banque UBA d’occuper une place de choix dans le secteur bancaire guinéen.

A noter que M. Oliver Alawuba occupe depuis le 1er Août 2022 le poste de Directeur Général du Groupe UBA. Il a rejoint le groupe panafricain en 1997 et a au fil des années occupé une série de postes de direction, dont celles de directeur général de UBA Ghana et de directeur général de UBA Africa (poste qu’il occupait jusqu’au 31 juillet 2022). Avec cette nomination, il supervise donc les opérations de la banque dans tous les pays où elle se trouve (Afrique, USA, France, Angleterre et Dubaï).

United Bank for Africa Plc est une institution financière panafricaine de premier plan, offrant des services bancaires à plus de vingt-cinq millions de clients, dans plus de 1 000 bureaux d'affaires et points de contact client, dans 20 pays africains. Avec une présence à New York, Londres et Paris et maintenant aux Émirats arabes unis, UBA met en relation les gens et les entreprises à travers l'Afrique à travers la banque de détail, commerciale et d'entreprise, les paiements transfrontaliers innovants et les envois/remise de fonds, le financement du commerce et les services bancaires connexes.