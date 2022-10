Label Guinée : Dr Bernard Gomou donne le coup d'envoi de la 2ème édition du Salon des Productions Locales...

CONAKRY- La deuxième édition du Salon des Productions Locales, a été lancé ce lundi 31 octobre 2021 à la Blue Zone de Kaloum. C’est une initiative de la structure Label Guinée et ses partenaires. Cet évènement qui a pour ambition la revalorisation des productions locales va durer une semaine. C'est le Premier ministre qui a lancé officiellement les activités de cette deuxième édition.

Dans son discours, Dr Bernard Gomou a expliqué que cette deuxième édition, rendez-vous majeur du made in Guinée, intervient au lendemain de la promulgation de la loi sur le contenu local par le président de la transition, le Colonel Mamadi Doumbouya. Selon lui, cette Loi permet entre autres de développer une offre intérieure et un réseau d'approvisionnement durable en biens et services pour tous les secteurs de l'économie nationale.

« Elle permettra de développer la participation privée nationale dans des projets développés en République de Guinée tout en préservant l'attractivité du pays pour les investissements internationaux, de promouvoir le secteur privé national et de lui offrir grâce aux transferts de technologies, des opportunités d'accès à un savoir-faire innovant. Elle permettra également de gagner en compétitivité dans des secteurs de plus en plus concurrentiels mais aussi de développer les aptitudes, les compétences d'un nombre croissant de travailleurs guinéens afin qu'ils puissent avoir les qualifications nécessaires pour occuper un large éventail de bourses dans les entreprises exécutants des projets en République de Guinée", a expliqué le premier ministre.

Poursuivant, le Chef du Gouvernement a mis l’accent sur les défis auxquels sont confrontés les défenseurs de la souveraineté guinéenne. Parmi ces défis, il a cité le manque d'accès au financement, le manque de formation et l'absence d'accès aux marchés. "Label Guinée vient les offrir cet espace de vente et d'échanges avec les consommateurs qui vont faire du made in Guinée leurs préoccupations quotidiennes", a ajouté Dr Bernard Gomou.

Dans son discours de circonstance, le Commissaire général de Label Guinée a quant lui expliqué que le seul moyen que les guinéens ont pour accompagner ces exposants et ces entrepreneurs, c'est d'acheter leurs produits locaux.

"Achetez, achetez pour qu'il puisse y avoir une troisième édition et d'autres éditions et pour qu'on puisse avoir l'année prochaine un espace beaucoup plus grand avec beaucoup plus de participants. Nous avons une semaine pour faire rayonner le made in Guinée, nous avons une semaine pour mettre la Guinée là où nous voulons tous qu'elle soit, c'est-à-dire le plus haut possible", a lancé Mohamed Bangoura « Bangs ».

Dans son intervention, le Ministre de la culture, de l'artisanat et du tourisme a indiqué qu'il est temps pour les guinéens de se tourner vers les produits locaux afin d'encourager les producteurs nationaux.

"Label Guinée, c'est du made in Guinée et généralement quand on dit encore made in Guinée ce n'est pas seulement des produits artisanaux, mais c'est aussi des produits manufacturés fabriqués en Guinée avec nos spécificités et notre génie créateur. Je pense que Label Guinée est bien parti pour cette deuxième édition. Les différents stands qui sont fabriqués par les guinéens n'ont rien à envier aux produits qui nous viennent de l'extérieur. Donc, il est temps que nous nous penchions sur ce que nous faisons et sur ce que nous fabriquons sans complexe", a indiqué Alpha Soumah.

Le représentant résident du PNUD en Guinée a à son tour vanté les mérites de Label Guinée. Selon Luc Joël Grégoire, aujourd'hui Label Guinée s'étoffe et constitue un cadre de partages d'expérience, de réseautage et de valorisation des produits des opérateurs économiques et du savoir-faire nationaux.

"Que ce soit dans l’agro transformation, la cuture, dans la valorisation du patrimoine, dans l'artisanat local, dans les services digitaux, de marketing ou dans l'innovation technologique, Label Guinée c'est aussi aujourd'hui le carrefour de chaînes de valeurs productives, celles qui permettent de répondre aux défis de la sécurité alimentaire et de la valorisation du contenu local. Label Guinée, c'est enfin un espace de réflexion de haut niveau sur les questions majeures de certification, de labélisation, de compétitivité et de protection des productions nationales sans oublier la mise en place institutionnelle et réglementaire favorable à la production nationale, propice à l'insertion de la Guinée au marché mondial et la zone de libre-échange économique", a-t-il conclu.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 666 134 023