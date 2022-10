Transition guinéenne : Cellou s'entretient avec deux responsables canadiens...

QUEBEC-Après Johannesburg, Paris où il se trouvait en début octobre, le président de l’Union des Forces Démocratique de Guinée (UFDG) met le cap sur l’Amérique du Nord. Première étape de cette tournée nord-américaine, le Canada où se trouve Cellou Dalein Diallo depuis le 26 octobre 2022.

Durant son séjour, l’ancien Premier ministre a rencontré des responsables politiques canadiens. Au menu des échanges, l’accord signé le 21 octobre signé entre la Guinée et la Cedeao fixant la transition à 24 mois et le soutien que cet État influent de la francophonie pourrait apporter à la transition en cours en Guinée.

A Québec où il été reçu au Ministère québécois des Relations internationales et de la Francophonie, l’homme politique s’est notamment entretenu avec Grégoire Diamant, Directeur de la Direction Afrique et Moyen-Orient et Félix Beaudry-Vigneux, Chef du Bureau Afrique australe et orientale et Conseiller Afrique de l’Ouest.

« Nos échanges ont porté essentiellement sur la transition en Guinée, le récent Accord entre la CEDEAO et les autorités guinéennes et surtout sur le rôle que l’OIF, dont le Canada est un membre actif, pourrait jouer dans le processus électoral et le retour à l’ordre constitutionnel en Guinée », a précisé le leader de l’UFDG.

Il souligne que ses interlocuteurs ont exprimé leur intérêt à soutenir, à travers l’OIF et à travers le Gouvernement fédéral du Canada, la Guinée dans ses efforts de développement et de construction d’une démocratie apaisée respectueuse des droits humains et des libertés fondamentales.

Selon lui, d’autres questions relatives au terrorisme et aux coups d’état en Afrique de l’Ouest ainsi qu’aux conséquences du conflit russo-ukrainien sur le continent africain ont été abordées.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com