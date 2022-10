Kouyaté, soutien de l’ombre du CNRD? La mise au point du leader du PEDN…

CONAKRY-Accusé d’être un soutien de l'ombre de la junte, l’ancien Premier ministre Lansana Kouyaté a fait une mise au point ce week-end.

Le leader du parti de l’Espoir pour le Développement national (PEDN) rappelle que certains leaders politiques ont très vite danser lorsque le CNRD est arrivé au Pouvoir. Il rappelle que ces derniers, prennent aujourd’hui le contraire de leurs pas vis-à-vis de la junte.

« Ce n’est pas parce que je suis pour le CNRD, les yeux fermés…c’est facile de cataloguer ici. Le 05 septembre, j’étais à des milliers de kilomètres d’ici, j’y suis resté. On ne m’a pas vu courir pour venir. J’ai fait six mois avant d’être ici alors que mes camarades du parti me pressaient de rentrer. Mais je leur disais : gardez votre sang-froid. Tout ce qui est engouement populaire, sachez prendre vos pas, savoir ce qu’on fait.

Il y en a des hommes politiques qui ont dansé ici trop tôt. Ceux qui ont dansé prennent aujourd’hui le contraire de leurs pas d’avant. Nous ne sommes pas dans ça. L’émotion ne m’habite pas », a précisé le leader du parti de l’espoir pour le développement national.

Même si tout n’est pas rose dans la gestion du CNRD, il y a tout de même des actes encourageants qui ont été posés.

« Le CNRD est venu et nous a cités des valeurs -rectification institutionnelle, refondation de l’Etat, rassemblement, redressement, repositionnement-. Ça été dit depuis le début. Le jugement qui est en train de se passer, quelque soit ce qu’on dit, ça fait quand même treize que des gens croupissent sans jugement. Ne pensez-vous pas que treize ans c’est pratiquement ¼ de vie ? Eux (le CNRD, ndlr) ont osé le faire. Des erreurs peuvent être constatées.

Depuis combien de temps vous n’avez pas entendu dans notre pays qu’un policier ou gendarme a été arrêté parce qu’il a tué ? Ils sont venus, ils l’ont fait. Il y a gens arrêtés parce qu’au cours de ces marches on a établi qu’ils ont tué, on les a arrêtés. Ce n’est pas encourageant ? Je peux citer N cas.

Je n’ai pas de regard spécifique sur le CNRD mais j’ai un regard spécifique sur ce qui pose problème. Ils ne règleront pas tout. La paix en Guinée est conditionnée à beaucoup d’autres choses. Mais le temps viendra où un pouvoir élu aura à se pencher sur tout ça », a martelé samedi 29 octobre 2022 M. Kouyaté.

A suivre...

Africaguinee.com