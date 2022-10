Kérouané : Mory Condé annonce une bonne nouvelle aux populations de Banankoro

KANKAN-Le ministre de l’administration du territoire et de la décentralisation poursuit sa tournée dans la région administrative de Kankan, en Haute Guinée. Après les étapes de Siguiri, Kouroussa, Mory Condé s’est rendu le 28 octobre à Banankoro (Kérouané), localité où il a passé une partie de sa jeunesse.

Porteur d’un message du Président de la Transition, il a notamment insisté sur le respect de l'autorité de l'État, la probité dans la gestion de la chose publique et le rétablissement de la confiance entre justiciers et justiciables d'une part, et entre les citoyens d'autre part dans la gestion de toutes crises.

Dans cette localité où l’accès à l’eau potable se pose avec acuité, Mory Condé a annoncé un don de 15 forages par Monsieur le Président de la Transition, le Colonel Mamadi Doumbouya, qui a tenu à répondre à une sollicitation de la population de Banankoro.

Un geste humanitaire qui traduit le sens humain du Président de la Transition, soucieux du bien-être des populations. Les populations bénéficiaires ont remercié le Chef de l’État et exprimé leur adhésion aux valeurs de refondation qu'il prône pour une transition réussie.

