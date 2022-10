Dialogue, cas Goumou, rapprochement RPG-UFDG : Cellou Dalein Diallo brise le silence…

CONAKRY-Quelle est la position de l’Union des forces démocratiques de Guinée par rapport au dialogue ? L’ANAD est-elle prête à recevoir le Premier ministre Bernard Goumou ? Pourquoi l’UFDG et le RPG arc-en-ciel se sont-ils rapprochés ? Depuis le Canada où il séjourne, Cellou Dalein Diallo a apporté des précisions ce dimanche 30 octobre 2022 sur ces différents sujets.

Tournée du Premier ministre

Pendant que le Premier continue sa tournée de prise de contact dans les QG (quartiers généraux) en vue de l’ouverture prochaine du dialogue, M. Diallo indique que le quatuor n’a pas encore décidé de le recevoir ou pas.

« La rencontre avec le Premier Ministre, il n’y a pas eu d’abord une position si nous allons le recevoir ou pas. On ne s’est pas concerté pour ça. Je rassure tout le monde, nous avons décidé au niveau des coalitions de prendre des décisions communes, nous le respecterons », a précisé le leader de L'UFDG.

La Cedeao a signé un accord avec la junte sur la durée de la transition désormais fixée à 24 mois. Malgré la signature de cet accord, Cellou Dalein Diallo déplore le manque de lisibilité dans le processus du retour des civils au pouvoir.

Dialogue

« Il n’y a aucun acte qui concoure au retour à l’ordre constitutionnel. Il y a eu des assises, des concertations, de grandes messes…nous avons préconisé un dialogue structuré conduit par un médiateur de la Cedeao compte tenu de la crise de confiance qui existe en Guinée », martèle M. Diallo.

Rapprochement avec le RPG arc-en-ciel

« On n’est opposé à personne. Aujourd’hui avec le RPG arc en ciel, on se retrouve dans une alliance de fait. Parce que notre mission, c’est d’unir et servir la Guinée. On ne peut pas mettre de côté si nous voulons la réconciliation des guinéens. Notre vocation, c’est de rassembler tous les fils du pays.

Avec les gens du RPG, on organise des manifestations puisque les mauvaises pratiques continuent (…). Beaucoup sont perplexes de voir l’UFDG travailler avec le RPG, c’est dans notre mission noble de réconcilier les guinéens. Tous les guinéens sont nos frères même ceux qui nous ont commis du tort », souligné le leader de l’UFDG.

