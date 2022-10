Accompagnement des Jeunes : le FONIJ identifie 33 projets à N’Zérékoré…

N’ZÉRÉKORÉ- Conformément à sa mission, le Directeur général du Fonds national pour l’insertion des jeunes (FONIJ) a entamé une série de tournées d’échanges avec les jeunes à l’intérieur du pays. L'initiative s’inscrit dans le cadre de l’identification de projets portés par des jeunes entrepreneurs en vue de leur apporter un appui financier à travers un fonds revolving.

Pour sa première sortie, Abdourahmane Baldé et son équipe se sont rendus dans la région administrative de Nzérékoré où il a conféré avec des jeunes. Lors de cette mission, le Directeur Général du FONIJ a identifié au total, trente-trois (33) projets à financer et à accompagner, parmi une centaine. Les porteurs de ces projets seront accompagnés financièrement dans les 3 mois qui suivent à travers un fonds revolving.

Le 22 octobre dernier, à la maison des jeunes de Nzérékoré, le DG de FONIJ a rendu public les projets qui doivent être financés par sa structure. Mais avant, Abdourahmane Baldé a fait un discours invitant les jeunes à l’unité pour le développement socioéconomique de la Guinée. Il a notamment plaidé auprès des jeunes de refuser la division et la manipulation.

« En dépit de toutes les tentatives pour nous diviser, en dépit de tous les jeux pour nous opposer, rien ne doit menacer notre unité et rien ne doit nous séparer, car c’est uni que nous donnerons à la Guinée l’espérance et le respect qu’elle mérite. C’est uni que nous gagnerons. Notre pays a besoin d’une jeunesse dynamique, débarrassée de haine et qui ne casse pas… », a conseillé le DG de FONIJ.

Présent à cette occasion, le Gouverneur de région, le contrôleur général de police Lamine Keita, s’est réjoui de la démarche du FONIJ avant d’inviter les jeunes à cultiver la paix comme l’a toujours martelé le président de la transition, colonel Mamadi Doumbouya.

« Monsieur le Président de la transition a pour priorité principale les jeunes en République de Guinée. C’est pourquoi il a envoyé une grande délégation envers vous. A la tête de cette délégation, monsieur le Directeur général de ce fonds est venu pour vous (jeunes) écouter, identifier tous les grands projets générateurs de revenus et d’emplois au sein de la région administrative de N’Zérékoré. Ce fonds est là aujourd’hui pour connaître vos problèmes et pour prendre note de tous les grands projets que vous avez, à l’effet de pouvoir les financer pour pouvoir améliorer vos conditions de vie et de travail. C’est pourquoi je vous invite à resserrer les rangs entre vous pour qu’il y ait la paix et l’unité nationale en Forêt ici », a lancé le Gouverneur.

Chez les jeunes dont les projets ont été retenus, la joie était immense. C’est le cas de Frédéric Loua, qui évolue dans l’agrobusiness dans la localité de Samoé, à 17 kilomètres de N’zérékoré.

« Ma joie est très grande. C’est la première fois qu’on voit une telle situation à Samoé. C’est la première fois qu’on on reçoit le FONIJ pour appuyer les jeunes dans tous les domaines. Je suis vraiment très ravi, je vous promets que la sous-préfecture de Samoé sera comme Kindia, c’est-à-dire la sous-préfecture des agrumes », a-t-il dit devant les autorités.

Romaine Théa, l’une des filles retenues pour l’accompagnement financier du FONIJ plaide pour la prise en compte des difficultés que les jeunes filles entrepreneures rencontrent dans la région forestière.

« Je suis très contente parce que depuis que j’ai commencé à travailler, je n’ai jamais vu une chose pareille. Donc, je vous demande de nous appuyer dans ce sens car dans notre ville, il y a beaucoup de filles qui n’ont pas étudié. Il y en a d’autres qui se trouvent avec nous pour apprendre la couture. Elles se déplacent chaque matin dans les villages lointains pour rallier leur lieu de travail. Mais par manque de moyens, elles ne peuvent pas terminer leur métier » a-t-elle plaidé.

Après l’étape de N’Zérékoré, l’équipe du FONIJ s’est rendue également dans la préfecture de Lola où des projets identifiés et retenus seront également financés. En tout, dans la région administrative de Nzérékoré, c’est une cinquantaine de projets de jeunes qui vont bénéficier de l’accompagnement technique et financier du fonds national pour l’insertion des jeunes.

Créé en 2010 par décret, le FONIJ est un établissement public à caractère administratif. Placé sous la tutelle du ministère de la jeunesse et des sports, il a pour rôle essentiel de favoriser l’intégration des jeunes dans le processus de développement socio-économique du pays en soutenant les projets de développement générateurs de revenus et créateurs d’emplois.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 664 72 76 28