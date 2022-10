Lutte contre le paludisme : Plus d’un million de moustiquaires imprégnées mises à la disposition du PNLP par la PCG

CONAKRY-Dans le cadre de la lutte contre le paludisme, la pharmacie centrale de Guinée, (PCG S.A), a procédé à la remise de 1 100 000 moustiquaires imprégnées d'insecticide à longue durée, au Programme National de Lutte contre le Paludisme (PNLP).

Cette cérémonie de remise qui a eu lieu ce vendredi 28 octobre 2022, a été présidée par le ministre de la santé et de l’hygiène publique Dr Mamadou Péthé Diallo. Les remise de ces moustiquaires s'inscrit dans le cadre des efforts entrepris par les autorités de la transition pour le renforcement de la santé des populations guinéennes.

L'achat de ces MILDA et leur gestion (stockage et distribution) confiés à la PCG SA, la Centrale d'achat, confirment le rôle central qu’occupe la PCG dans le système d'approvisionnement en produits de santé en Guinée, a précisé le directeur général de la pharmacie centrale de Guinée. Dans son discours, il n’a pas manqué de saluer l’engagement des autorités à travers notamment les mesures récemment prises par le CNRD pour un assainissement du secteur pharmaceutique et le réapprovisionnement de toutes les structures sanitaires du pays en produits de qualité à moindre coût. Aussi, a-t-il ajouté, la lutte contre les maladies transmissibles fait partie des préoccupations des nouvelles autorités du pays.

« Au regard de son impact sur la vie des populations, il n'est point besoin de justifier le choix du Paludisme parmi les affections à combattre avec vigueur. Si d'habitude une grande partie des intrants était fournie par l’aide internationale comme le Fonds Mondial, USAID etc., les autorités de la transition, conscients de leur responsabilité et des engagements pris en faveur de la santé de nos populations ont procédé à travers le Ministère de la santé et de l’Hygiène Publique à l'acquisition de Moustiquaires imprégnées d'insecticide à longue durée entièrement financée par le budget national », a rappelé Dr Labila Sagno.

Pour lui, si la prévention est une action prioritaire dans la lutte contre le paludisme, une bonne couverture en MILDA entraine une baisse notable de la prévalence du paludisme en limitant sa transmission.

« Nous procédons aujourd'hui à la mise à disposition de ces 1 100 000 MILDAS, au Programme National de Lutte contre le Paludisme pour appuyer les efforts entrepris pour la prévention de cette pathologie en Guinée. Par ailleurs, l'achat de ces MILDA et leur gestion (stockage et distribution) confiés à la PCG SA, confirment notre rôle central dans le système d'approvisionnement en produits de santé en Guinée et témoignent de la confiance placée en nous par les autorités de la transition. Nous prenons le ferme engagement d'assurer une gestion efficiente de ce stock de MILDA », a déclaré le directeur général de la pharmacie centrale de Guinée, PCG SA.

Au nom du Coordonnateur du Programme National de lutte contre le paludisme (PNLP), son adjoint a exprimé toute la gratitude de l'ensemble des travailleurs de leur service au ministre de le Ministre de la Santé et de l'Hygiène Publique pour ce geste à travers lequel le ministère honore son engagement quant à la contrepartie de l'Etat. Selon lui, le geste prouve à suffisance que la lutte contre le paludisme demeure une priorité nationale.

« Le Programme national de lutte contre le paludisme s'en réjouit et salue ce don de moustiquaires qui le réconforte davantage dans sa position de leader vis-à-vis des partenaires de mise en œuvre et les généreux bailleurs de fonds qui ont toujours soutenu les efforts du Ministère de la Santé dans la lutte contre le Paludisme » a déclaré Dr Claude IRANDOUNO.

Il ajoute toutefois que le paludisme constitue encore une menace pour la santé publique, représentant l'une des premières causes de consultation et de décès dans les formations sanitaires et au niveau communautaire.

« Des résultats encourageants sont obtenus depuis 2016 notamment, la réduction considérable de la prévalence et du taux de positivité. Ces résultats ont été reconnus par l'Alliance des Dirigeants Africains contre le Paludisme (ALMA) à travers le prix de l'excellence pour une meilleure performance du PNLP. Nous devons consolider cet acquis par un effort supplémentaire de tous les acteurs. C'est à ce titre que j'exprime au nom de Monsieur le Coordonnateur du PNLP, notre engagement à veiller à la bonne gestion de ces moustiquaires dont l'effet bénéfique permettra sans nul doute de réduire l'achat de multiples ordonnances par les ménages. Ensemble pour une Guinée sans paludisme pour un développement socio-économique durable », a ajouté le coordinateur national adjoint Dr IRANDOUNO.

Pour le ministre de la Santé et de l’Hygiène Publique, ce geste de la pharmacie centrale de Guinée est la traduction pratique de la volonté du gouvernement de transition de toujours mettre la santé des Guinéens parmi ses principales priorités.

Ces 1 100 000 moustiquaires viennent s’ajouter à d’autres que le ministère de la santé à travers le programme national de lutte contre le paludisme a déjà fait distribuer la totalité sur tout le territoire guinéen. Cette campagne qui a débuté au milieu de cette année, a abouti à la distribution de près de 6 900 000 moustiquaires à tous les ménages du pays, a rappelé Dr Mamadou Péthé Diallo.

Le paludisme est une maladie qui tue. Elle s’attaque généralement à aux populations les plus vulnérables (nourrices, enfants, personnes âgées). Leur contribution à la charge de maladie et de mortalité en Guinée est l’une des plus importantes.

« Aujourd’hui est un jour sobre et solennel, mais ça marque aussi le retour de la PCG comme un acteur principal dans le système de la santé de la Guinée. La PCG c’est la centrale d’achat du ministère de la santé, c’est l’outil que les guinéens ont pour approvisionner notre pays en médicaments et en produits de santé. Et voir aujourd’hui réaliser cette grande opération est pour moi un motif de satisfaction que je voudrais remercier », a ajouté le ministre de la santé et de l’hygiène publique.

