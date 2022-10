Kouyaté à Goumou : "Faites l’effort de faire venir nos frères du quatuor…"

CONAKRY-En prélude à l’ouverture du dialogue inclusif initié par le Président de la Transition, le Premier ministre Dr Bernard Goumou a entamé lundi 24 octobre une tournée de prise de contact dans les quartiers généraux (QG) des coalitions politiques. Le but de cette initiative de recueillir les préoccupations des différents protagonistes avant l’ouverture des pourparlers proprement dits.

L’initiative est boudée par quatre grandes coalitions politiques, à savoir l’Anad, le collectif RPG arc en ciel et alliés, la Cored et le Fndc politique. C’est dans ce contexte de crispation que neuf des responsables de ce quatuor ont été inculpés jeudi 27 octobre 2022 dans la soirée pour avoir soutenu une manifestation organisée par une entité dissoute (FNDC, ndlr).

En marge d’un entretien à huis-clos organisé dans la soirée d’hier, l’ancien Premier ministre Lansana Kouyaté a invité l’exécutif guinéen de poursuivre les efforts en vue de ramener les quatre coalitions contestatrices autour de la table.

« Nous nous sommes retrouvés pour discuter afin que la transition puisse bien se dérouler et que le dialogue puisse bien se mener. On a demandé qu'il (Bernard Goumou) fasse tout l'effort pour que nos frères (du quatuor) qui ne comprennent pas aujourd'hui et qui ne veulent pas venir, puissent venir. Et, ils sont en train de faire cet effort, nous souhaitons que cela va aboutir les jours à venir », déclare Lansana Kouyaté.

Cette initiative du Gouvernement guinéen intervient au lendemain de l’accord sur la durée de la transition fixée à deux ans, conjointement par Conakry et la Cedeao.

