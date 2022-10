Guinée : Que reproche-t-on aux responsables politiques inculpés ?

CONAKRY-En Guinée, la justice a inculpé jeudi 27 octobre 2022 neuf responsables politiques et les a placés sous contrôle judiciaire. Ce sont six figures de l’ANAD, coalition politique dirigée par l’ancien premier ministre Cellou Dalein Diallo et trois de la CORED, bloc politique présidé par Mamadou Sylla.

Dr Fodé Oussou Fofana, Dembo Sylla, Cellou Baldé, Bouya Kouyaté, Diabaty Doré, Étienne Soropogui, Francis Haba et Mamadou Bano Sow, Mamadou Sylla, ont été longuement auditionnés par un juge du tribunal de première instance de Dixinn qui a décidé de les inculper. Que leur reproche-t-on ?

Selon maître Alsény Aissata Diallo, un des membres du pool d’avocats qui défend ces responsables politique, ils sont inculpés entre autres pour attroupement illégal, manifestation sur la voie publique, pillages, coups et blessures volontaires, destruction de biens publics et privés.

La défense de ces neufs acteurs politiques dénonce une volonté de faire taire toutes les voix discordantes dans le pays.

