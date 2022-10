Guinée : Les services privés d’emploi invités à déposer leurs documents dans quinze jours à l’AGUIPE

Dans le cadre de l'application des dispositions du Code du travail notamment en ses articles 110.1 et suivants et 133.1 et suivants, le Ministre du Travail et de la Fonction Publique demande à tous les services privés d'emploi : les sociétés de placement, de recrutement, entreprises de travail temporaire intérim quelle que soit leur situation juridique, de bien vouloir déposer, contre décharge à la réception de l'Agence Guinéenne pour la Promotion de l’Emploi (AGUIPE), les documents relatifs à leurs Sociétés dans un délai de quinze (15) jours, à compter de la publication de la présente note. Pour plus de détails, merci de lire ci-dessous la note circulaire de Julien Yombouno adressée aux Chefs d'Entreprises et de Sociétés d'Intérim.