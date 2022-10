Alerte info : Mamadi Doumbouya en visite en Sierra Léone…

CONAKRY-Le Président de la transition, est en visite en Sierra Léone, pays voisin de la Guinée, secoué en août dernier par des émeutes ayant fait une trentaine de morts.

Le colonel Mamadi Doumbouya est arrivé ce vendredi 28 octobre 2022 à Kambia, à la frontière où il a été accueilli par le vice-président de la Sierra Léone, Dr Mohamed Juldeh Jalloh, a appris Africaguinee.com.

Pour l'heure, nous n'avons pas les détails liés à l'objectif de ce déplacement. Toutefois, faut-il noter que depuis la chute d’Alpha Condé, les relations entre Conakry et Freetown se normalisent de plus en plus. Julius Maada Bio a été d'ailleurs le premier chef d’Etat à avoir effectué un déplacement en Guinée après le coup d’Etat. La coopération et la sécurité étaient au menu de ce voyage intervenu en octobre 2021.

A propos de ce déplacement, il faut dire que c’est la seconde visite de Mamadi Doumbouya en dehors du pays depuis son arrivée au Pouvoir le 05 septembre 2021. En septembre dernier, il avait effectué un voyage éclair à Bamako chez Assimi Goita, où il avait pris part à la fête de l’indépendance de ce pays.

A suivre...

Africaguinee.com