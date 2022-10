Urgent : Mamadou Sylla et plusieurs leaders politiques déférés…

CONAKRY-Plusieurs leaders politiques viennent d’être déférés au tribunal de première instance de Dixinn.

Après leur audition à la direction centrale des investigations judiciaires de la gendarmerie nationale (DCIJ-GN), Etienne Soropogui, Diabaty Doré, Bano Sow, Mamadou Sylla, Bouya Konaté, Fodé Oussou Fofana, Cellou Baldé et autres ont été transférés, ce jeudi 27 octobre 2022, au palais de Justice de Dixinn où ils seront entendus devant le Procureur dudit tribunal.

C’est sous une forte escorte sécuritaire qu’ils ont bougé dans les locaux de la DCIJ GN à Kaloum pour mettre le cap sur Dixinn, dans la proche banlieue de Conakry. « Nous allons continuer la défense de nos clients devant le procureur de la république », a brièvement indiqué maître Salifou Béavogui.

Le déclenchement de cette procédure contre ces responsables politiques fait suite à leur soutien à la manifestation du 20 octobre 2022, organisée par le FNDC (front national pour la défense de la constitution). Cette mobilisation s'était soldée par cinq morts à Conakry.

Selon l'avocat Général Yamoussa Conté, ils sont accusés de « destruction de biens publics et privés, coups et blessures volontaires, atteintes à la liberté de circulation, participation délictueuse, outrage à agents, provocation directe à un attroupement et complicité ».

Nous y reviendrons!

Mamadou Yaya Bah

Pour Africaguinee.com