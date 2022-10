Santé : le FDSI signe un partenariat avec le Centre SOS Drépano de Nongo

CONAKRY-Le Fonds de Développement Social et de l'Indigence a signé ce mercredi 26 octobre 2022 un partenariat avec le Centre SOS Drépano de Nongo Conakry. La cérémonie a eu lieu à la direction générale du FDSI en présence des responsables des deux directions.

Cette action vise à soulager les personnes indigentes atteintes de la maladie de drépanocytose.

Le Directeur Général du Fonds de Développement Social et de l’Indigence, Lansana Diawara a exprimé sa joie d'avoir signé ce partenariat avec la Direction Générale du centre de Drépano.

"Nous disons que ce partenariat vient à point nommé pour combler un grand vide, puisqu’on recevait un nombre important de ce type de maladie dont on ne pouvait orienter nulle part, c’était un sérieux souci pour mon service il faut l’avouer", a-t-il déclaré.

Pour Lansana Diawara la signature de cette convention de partenariat avec un centre SOS Drépano est un soulagement.

"La promesse était faite et nous y voilà aujourd’hui, elle est tenue. Les malades de cette pathologie seront transférés à ce centre", a-t-il rassuré.

De son côté, Dr Mamady Dramé, médecin directeur général du centre de drépanocytose de Nongo Conakry n'a pas manqué après cette signature de remercier le président de la République, le Colonel Mamadi Doumbouya pour son initiative qui consiste à prendre en charge toute les personnes vulnérables et particulièrement les drépanocytaires en Guinée.

« Je crois que ce pacte que nous venons de signer sera très positif. Nous attendions cette cérémonie depuis un certain temps et surtout nous attendons l’assistance aux malades drépanocytaires depuis bien longtemps, dans la mesure où la drépanocytose est la maladie génétique la plus répandue dans le monde », a-t-il indiqué.