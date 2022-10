Le leadership du PCC : Clé des miracles de la Chine (Par Wang Xinjun)

Comment la chine a pu-t-elle créer de prodigieux miracles de développement économique et social en quelques décennies ?

En 10 années de carrière journaliste chinois travaillant et vivant en Afrique durant lesquelles, j’ai fréquenté plus de la de moitié des 54 pays africains. Nombreux observateurs internationales, analystes économiques et surtout mes collaborateurs et amis africains reviennent sur éternelle question de savoir comment la Chine peut-elle crée des miracles incroyables en matière de développement économique et social en quelques décennies? Naturellement je leur répond que leadership du PCC demeure la recette du succès de la Chine. En résumé, la forte direction du parti communiste chinois (PCC) est un facteur décisif pour réaliser les miracles de la Chine.

En tant qu’observateur du développement à long terme de l'économie chinoise , je tiens également à préciser que le 20e Congrès national du PCC, qui s’est ouvert le 16 octobre, clarifiera avenir du pacte du socialisme avec des caractéristiques chinoises et du nouveau approfondissement de la modernisation à la chinoise, et permettra à la deuxième plus grande économie mondiale de s’engager dans la voie de progrès dans différents domaines, y compris son système démocratique socialiste unique.

Qu'est-ce- qui justifies mon opinion?

Sous, le leadership de gouvernance du PCC, la Chine est passé d’une position debout et prospère a une nation position forte.

Le PCC a été fondé en 1921, alors que la Chine était encor en désordre et considéré comme un une nation pauvre et faible. Le peuple chinois vivait dans une situation désespoir. Le PCC s’est donné pour mission de changer le destin de la Chine, améliorer la vie du peuple chinois à tout prix et chercher le bonheur du peuple chinois et à rajeunir la nation chinoise.

Mon regretté défunt père née dans les années 30, me disait souvent quand j’étais enfant et la Chine était totalement pauvre et arriéré. Le pays avait une longue histoire et une splendide civilisation a même souffert de l’agression impérialiste japonaise pendant 14 ans.

Après, plusieurs décennies de lutte acharnée et de sacrifices, le PCC a conduit le peuple chinois à établir la République populaire de Chine en 1949, permettant à toute nation chinoise de se dresser en tant que nation indépendante et de prendre son envol.

Le PIB par habitant de la Chine était bien largement inferieur a la moyenne mondiale quand j’étais encor adolescent. J’ai été profondément attiré par la modernité des pays développés après avoir vu quelques films des Etats-Unis, du Japon et d’autres pays. J’ai alors fait un rêve que la Chine réalisera aussi la modernisation dans l’avenir.

Depuis 1978, le PCC a conduit le peuple chinois sur la voie de réforme audacieuse et de l’ouverture, une voie droite pour réaliser le grand rajeunissement de la Chine. En quelques décennies seulement, la Chine a achevé un processus d’industrialisation qui a pris des centaines d’années aux pays développés et a créé deux miracles : un développement économique rapide et une stabilité sociale à long terme. La Chine a connu une croissance prospère, qui la place deuxième plus grande économie du monde aujourd’hui. Mon rêve d’enfance de la modernisation est devenu une réalité.

La dernière décennie a vu les progrès de la Chine a pas de géant.

Pour la Chine, la dernière décennie a été un voyage épique depuis la tenue du 18e Congrès National du PCC en 2012, lorsque M. Xi Jinping a été élu secrétaire général du comité Central du PCC. Sous la direction du PCC, des projets et des avancées historiques ont eu lieu en Chine.

Plusieurs données statistiques illustrent le type de développement que la Chine a connu au cours de la dernière décennie, ces choses se produisent à chaque minute en Chine: Un train à grande vitesse «Fuxing» qui peut parcourir 5833 kilomètres, 12,7 hectares de forêts ou d’herbe sont plantes; 10 nouveaux véhicules énergétique sont produits; 287.700 paiements mobiles sont effectués pour un total de plus de 1 milliard de RMB; 32 000 commandes de partage de vélos sont passés; 206.000 colis sont envoyés ou reçus; 31,25 millions de messages sont envoyés via WeChat; les commandes à emporter d’une valeur de 266 000 USD sont effectués sur des plates-formes de livraison de nourriture; 481 mètre d’autoroutes et de routes sont construites ou reconstruites dans les zones rurales.

En termes de collaboration entre la Chine et le monde, ces choses se produisent à chaque minute: le system de navigation Baidou est accessible plus de 70 millions de fois par des utilisateurs dans plus de 200 pays et régions; Le train Express Chine-Europe livre 3TEUs de marchandises; 30 passagers et 7TEUs de fret atteignent destination par la société chinoise Mombasa-Nairobi chemin de fer a écartement Standard au Kenya; Les importations et les exportations de la Chine avec les pays partenaires de l’initiative Belt and Road (BRI) a atteint 3,5 millions de dollars; Un grand projet d’approvisionnement en eau a construit par la Chine a Cabinda, en Angola, fournit aujourd’hui plus de 35 mètre cubes d’eau potable, a plus 600 000 indigène populations.

Au cours cette dernière décennies, sous la forte direction du PCC, l’économie chinoise a soutenu une croissance exponentiel et rapide qui a cimente son statut mondial de contributeur majeur de croissance de l’économie mondiale ; La PCC a placé l’innovation en tête de ses priorités pour stimuler la compétitive et dynamiser l’économie. De 2012 à 2021, le PIB de la Chine est passe de 53,9 trillions de yuans (environ 7,58 trillions de dollars Américains) a 114,4 trillions de yuans (environ 17,77 trillions de dollars Américains), et son PIB par habitant à grimpé a plus de 12 000 dollars Américains (6 300 dollars), la contribution de la Chine a la croissance économiques mondiale a dépassé 30 pour cent au cours de la même période.

Aujourd’hui, la Chine a fait de grands progrès dans différents domaines, depuis l’exploration spatiale, l’innovation scientifique et technologique jusqu’à la construction d’infrastructures. L’élimination l’extrême pauvreté a été l’un des points forts du développement remarquable du pays. Au cours, de la dernière décennies la Chine a sorti de la pauvreté plus 98,99 millions de ruraux appauvris à la fin de l’année 2020.

Sous la direction du PCC, la Chine se dirige vers une voie indigène de modernisation, l’économie nationale guider vers une croissance plus juste et plus innovante, et résolument engager dans des objectifs de protection de la paix mondiale et d’une communauté de destin partage

Le congrès national quinquennal du parti communiste chinois (PCC) depuis 1992, joue un rôle de guide dans le développement de la politique, de l’économie, de la société et des entreprises chinoises.

Le 20e congrès National du PCC, qui s’est tenu du 16 au 22 octobre à Pékin, est un congrès de grande importance après que la Chine ait atteint son premier objectif centenaire de construire «Xiaokang», une société modérément prospère à tous égards d’ici 2021, et maintenant résolument tourner vers les objectif du deuxième centenaire de construire un pays socialiste moderne, prospères, fort, démocratique, culturellement avance et harmonieux d’ici 2049.

À l’ouverture du 20e congrès national du PCC, Xi Jinping a remis un rapport complet en présence de plus de 2000 délégués représentant plus de 96 millions de membres du PCC travers tout le pays.

Dans un rapport, est très impressionnant, Xi , déclare je cites :<< la modernisation chinoise, poursuivie sous la direction du parti communiste, est la modernisation de prospérité commune pour tous, du progrès matériel et culturel, de l’harmonie entre l’humanité et d’un développement de nature pacifique>> Il a aussi souligné que la démocratie populaire dans son ensemble est l’élément déterminant de la démocratie socialiste; C’est la démocratie dans sa forme la plus large, la plus authentique et la plus efficace.

J’ai également remarqué que l’engagement de la Chine dans ses objectifs de politique étrangère de contribuer à la paix dans le monde et d’une communauté de destin partage et de développement commun est également réaffirmé Xi dans son rapport, ce qui d'ailleurs rassure davantage la communauté internationale. La Chine poursuivra sans relâche une politique étrangers indépendante de paix, de respect mutuel et de partenariat gagnant-gagnant, car sans paix et harmonie, toutes les autres initiatives de développement seront inutiles. Il ne fait aucun doute que c’est aussi l’idéologie qui guide la Chine a développé ses relations avec les pays africains.

Somme toutes, le leadership du PCC a été primordiale dans la création des miracles du développement économique et social de la Chine. Je voudrais finir, en souhaitant que de nombreuses initiatives politiques et pratiques de développement chinoises puissent inspirées utilement d’autres pays en développement, y compris ceux d’Afrique dont j’ai été si proche.

(M. Wang Xinjun est un journaliste chinois et observateur des affaires internationales base au Nigeria. Traduction française :Dr. Tiando S. Damien).