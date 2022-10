Finance : la FBNBank Guinée ouvre une agence à Labé…

LABÉ-La FBNBank continue d’étendre son réseau d’agences en Guinée. Cette institution bancaire, arrivée en Guinée en 2013, a ouvert officiellement ce mercredi 26 octobre 2022, une nouvelle agence dans la ville de Labé, un pôle économique en plein expansion au Foutah.

Installée à la rue des banques, dans le centre-ville, FBNBank ambitionne d’offrir à ses clients une expérience bancaire inédite, en étant plus proche d’eux avec à la clef des produits et services innovants. La cérémonie d’ouverture a réuni du beau monde. Outre les responsables de cette banque, plusieurs acteurs du secteur financier, ainsi que des représentants des autorités communales et administratives ont pris part à cet évènement. Des clients déjà marqués par le bon accueil et la disponibilité des services, ne se sont pas fait conter cette cérémonie.

FBNBank est présente dans de nombreux pays en Afrique et à travers le monde. Forte de plus 128 ans d’existence, cette banque est présente au Nigeria, où siège la maison mère, en République Démocratique du Congo, au Ghana, en Sierra Leone, en Gambie, au Sénégal, au Royaume-Uni, avec des Bureaux à Paris et à Beijing. Le Groupe a posé ses valises en Guinée depuis 2013, à la suite du rachat de l’ancienne IC Bank. Cette institution bancaire a pu à travers des produits innovants, un service client adapté, une approche humaine très fortement sociale, résister aux différents soubresauts du monde de la finance. Elle a su s’intégrer et s’adapter au secteur bancaire guinéen et défier la concurrence.

L’agence FBNBank de Labé est la neuvième en Guinée après les six de Conakry, celle de Kamsar et de Kankan. L’agence de Labé est la toute première en Moyenne-Guinée.

« Aujourd’hui le marché de Labé est un pôle d’attraction pour la région du Fouta mais également pour toute la Guinée. Il y a suffisamment de places pour tous, et chacun peut se faire sa marge. Je voudrais rassurer la population de Labé de nous faire confiance. La FBNBank appartient au groupe FIRST-BANK qui a plus de 128 ans d’existence. En 128 ans, l’on a eu suffisamment d’expérience, de l’expertise, de la confiance pour prétendre connaitre le secteur. Nous sommes là pour consolider notre position et pouvoir répondre aux besoins pressants des clients. C’est dans ce cadre que nous arrivons ici. Nous sommes conscients que nous ne sommes pas sur un terrain conquis, mais nous connaissons expressément les besoins de la population de Labé. Nous comptons y répondre de la meilleure des manières », a déclaré Cheick Cherif Haidara, responsable marketing et communication FBNBank GUINÉE.

Si l’objectif de toute entreprise est de développer des activités en vue de faire des profits, à la FBNBank GUINÉE, on ne se limite pas qu’à ça. Elle joue aussi pleinement son rôle de banque citoyenne à travers sa politique de responsabilité sociale d’entreprise. Des exemples sur ce volet ne manquent pas, comme le témoigne à nouveau M. Haidara.

« Au-delà des services bancaires, nous aidons les communautés partout où nous sommes installés.

Nous sommes une banque socialement responsable. Nous investissons et nous aidons les communautés dans le cadre du développement local. Nous avons rénové certaines écoles, nous faisons souvent des dons aux orphelinats, nous participons à d’autres activités à caractère caritatif. Et il n’y a pas de raisons que ces actes ne se reproduisent pas ici. Labé est notre première agence dans toute la région du Foutah. Nous estimons avoir cette obligation morale en faveur de la population de favoriser le développement. Donc, nous prenons le ferme engagement comme nous le faisons dans d’autres villes, que nous participerons dans la mesure du possible au développement de cette région », a assuré Cheick Cherif Haidara.

Pour être plus proche de sa clientèle, la FBNBank a développé des outils digitaux qui permettent d’avoir accès aux services bancaires sans être physiquement présent. Ce qu’explique le Directeur Général de FBN BANK GUINÉE, Macky Bah :

« L’ouverture de cette agence se situe dans le cadre du maillage de notre réseau d’agences. Notre stratégie est de couvrir tous les chefs-lieux des régions du pays. Aujourd’hui, c’est l’étape de Labé après ici nous irons dans d’autres régions du pays. Nous allons contribuer à l’inclusion financière à travers la mobilisation du crédit et des dépôts, le financement de l’économie. Au-delà des produits bancaires classiques, nous disposons aussi de produits digitaux, des plateformes électroniques, tels le bank to wallet, orange money, le concept agency banking avec notre application FBNMoney, déployée auprès des partenaires agents, Internet Banking et le FBNMobile. Avec ces applications, nos clients ont la possibilité d’ouvrir des comptes, faire des dépôts et retraits sans venir physiquement dans nos locaux. Chez nous, ‘’notre créneau c’est la qualité de service’’. Nous sommes là pour la satisfaction de la clientèle », précise le directeur de la FBNBank GUINÉE.

Opérationnelle depuis quelques mois avant l’ouverture officielle, l’agence a déjà conquis le cœur de ses premiers clients. Ces derniers sont satisfaits de la qualité des services qu’offre le personnel de FBNBank. Parmi eux Souleymane Diallo, vendeurs de matériels de construction à Labé. « J’ai commencé à travailler avec la FBNBank depuis 3 mois maintenant, je pense que je suis le premier client de l’agence de Labé. C’est une très bonne banque, l’accueil est formidable. Je ne vois pas de disfonctionnement, je suggère aux usagers des banques de venir ici, ouvrir leurs comptes, moi je suis là maintenant. Je suis très satisfait de la qualité de service à FBNBank », a témoigné Souleymane Diallo, client de FBN BANK.

Au nom des autorités administratives, religieuses et militaires, conviées à la cérémonie d’ouverture officielle de l’agence FBNBank Labé, le maire Mamadou Aliou Laly Diallo a exprimé toute sa gratitude à l’endroit de cette banque.

« Au nom des populations des 28 quartiers de la commune urbaine de Labé, nous souhaitons la bienvenue et bon vent à FBNBank à Labé. En même temps, nous nous réjouissons de l’ouverture de cette agence qui va rejoindre le nombre important d’agences bancaires à Labé. Nous sommes certains que FBNBank contribuera à sécuriser nos opérateurs économiques souvent victimes d’attaques, et qu’elle contribuera à créer de l’emploi et une plus-value pour le développement local de Labé. Nous vous remercions déjà pour les emplois locaux crées et non importés. Nous vous demandons de faire en sorte que la chaine de valeur dont vous venez de faire allusion soit bénéficiaire. Nous avons appris qu’à Conakry et ailleurs vous participez à l’aménagement des Espaces publics, la rénovation des écoles, nous vous demandons les mêmes actions pour cette ville de Karamoko Alfa Mo Labé. Nous prions le bon Dieu que cette agence prospère », a indiqué le maire de Labé, Mamadou Aliou Laly Diallo.

Au-delà des services bancaires, FBNBank pose des actes de développement, appuie le secteur éducatif et œuvre également dans les assistances sociales des personnes vulnérables. A son actif, plusieurs infrastructures rénovées, des espaces publics aménagés. Elle est actuellement impliquée dans un grand projet d’intérêts public à Conakry.

La cérémonie officielle d’inauguration de l’agence FBN Bank de Labé a été clôturée par les prières et bénédictions du grand imam de Labé, suivie d’une visite guidée des locaux. Pour joindre l’utile à l’agréable, un cocktail a été offert aux invités.

