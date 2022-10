Diplomatie : Mamadi Doumbouya nomme trois ambassadeurs…

Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près le Royaume de Belgique, Mme Aïssata Doukouré , précédemment chargé d’affaires auprès de l’union européenne et du Royaume de Blegique,

Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, près la confédération helvétique et représentant permanent auprès de l’office des Nations-Unies et autres organisations internationales à Genève, M. Mohamed Chérif Diallo, précédemment conseiller chargé de la coopération internationale, de l’intégration africaine et des guinéens de l’étranger au ministère des affaires étrangères, de la coopération internationale, de l’intégration africaine et des guinéens de l’étranger.