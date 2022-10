Conakry : la Fin Tech Ymoney ‘’YMO’’ ouvre les portes de sa toute première agence à Kaloum

CONAKRY- Au lendemain du lancement réussi de sa solution digitale mobile money en Guinée, la Fin Tech Ymoney ‘’YMO’’ a procédé ce jeudi 27 octobre 2022 à l’inauguration de sa toute première agence à Conakry.

La cérémonie a connu la présence de plusieurs invités de marque. Parmi eux, le PDG du groupe SONOCO Mamadou Saliou Kégnéko Diallo, le Directeur Général d’Orabank Guinée, M. Mevi CARLOS, le responsable communication du PUND (Programme des Nations Unies pour le Développement).

L’agence principale d’YMO est située au cœur de Kaloum (Almamya) à l’immeuble Sonoco Trad Center. Elle est composée d’une salle d'accueil, d’un back office pour assurer la supervision des transactions et le bureau du directeur pays d’YMO.

Après les mots de bienvenue, Monsieur Abdoulaye Barry, le fondateur et Directeur Général de la Fin Tech Ymoney ‘’YMO’’, a procédé à la coupure du ruban et à la présentation des locaux de l’agence à l’ensemble des invités présents.

De son côté, le Directeur Général d’Orabank Guinée, partenaire d’YMO a mis un accent sur la complémentarité dans les transactions monétaires entre le secteur bancaire et celui de la Monnaie électronique.

« Le partenariat du secteur bancaire avec YMO contribue à asseoir l’inclusion financière en Guinée par la facilitation des transactions financières entre des opérateurs économiques vivant sur les territoires Européens et les populations vivant sur le sol guinéen. Il est multicanal et digital, utilisant toute une gamme de produits et de paiement en espèces avec un excellent taux de change. C’est le lieu de féliciter les initiateurs et toutes personnes physiques et morales qui se sont investies dans ce projet pour arriver au résultat merveilleux que nous avons aujourd’hui au lancement de YMO en Guinée », a déclaré M. Mevi Carlos.

Le PDG du groupe SONOCO Mamadou Saliou Diallo a quant à lui, exprimé ses sentiments de joie et de fierté d’accueillir cette agence dans son centre. C’est à la suite de ses mots que la cérémonie a pris fin par un cocktail offert aux invités par les responsables de YMO.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 664 72 76 28