Cas Fodé Oussou, Sylla et cie : Changement de cadence à la Gendarmerie…

CONAKRY-Certains leaders politiques ne seront pas à la Direction centrale des investigations judiciaires de la Gendarmerie Nationale (DCI-GN), ce jeudi 27 octobre 2022, endroit où ils ont été convoqués en début de semaine.

Et pour cause, il y a un léger changement dans le programme des auditions. Désormais, tous les responsables politiques convoqués ne seront pas auditionnés au même moment.

Si certains, comme Etienne Soropogui, Diabaty Doré, sont déjà arrivés dans les locaux de la gendarmerie, d’autres sont en revanche attendus dans l’après-midi jusqu’à demain vendredi 28 octobre.

Le Programme des auditions consulté par Africaguinee.com se présente comme suit : Ce Jeudi: Étienne Soropgui et Diabaty Doré (09h), Bouya Konaté (10h), Mamadou Bano Sow (12h), Mamadou Sylla (13h), Cellou Balde (15h), Francis Haba (16h).

Dr Fodé Oussou Fofana et Elhadj Dembo Sylla sont quant à eux attendus respectivement à 10h et 12h, demain vendredi 29 octobre 2022 à la Direction centrale des investigations judiciaires de la Gendarmerie Nationale (DCI-GN).

Ces responsables politiques sont accusés de « destruction de biens publics et privés, coups et blessures volontaires, atteintes à la liberté de circulation, participation délictueuse, outrage à agents, provocation directe à un attroupement et complicité », selon le Parquet Général.

Mamadou Yaya Bah

Pour Africaguinee.com