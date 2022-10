Avis d’appel d’offre ouvert de la Fondation Orange Guinée

Le numérique est aujourd’hui un véritable levier et outil dans l’apprentissage. Il facilite l’acquisition et ou renforcement de compétences. Il permet également aux apprenants de faire du prototypage, développer leur créativité et enfin produire des contenus et/ou outils en utilisant du matériel de dernière technologie. C’est pourquoi la Fondation Orange Guinée considère le numérique comme un levier indispensable à l’apprentissage : il donne accès aux apprenants à des modules disponibles en ligne,

il évite à ces derniers de se déplacer mais surtout

il favorise la création d’une chaine de valeur indispensable dans les différents métiers dits techs . Contribuer à un accès égal pour tous à l’éducation est une mission qu’elle s’est assignée et, si jusque-là , elle s’est engagée pour permettre aux jeunes en Guinée d’apprendre via le digital dans les écoles primaires ou encore l’enseignement technique, elle se penche désormais sur les élèves inscrits dans les écoles des arts . En effet, il devient aussi évident que cet univers- les arts- a recours -pour mettre en visibilité et traduire leurs talents dans le domaine- aux outils dits numériques. Le présent cahier des charges entend donc définir l’ensemble des équipements requis pour contribuer à la formation des apprenants de l’écoles des Arts qui- au même titre que les autres curricula- ne saurait être sans ces outils informatiques. Pour plus de détails, merci de cliquer sur le lien PDF ci-dessus