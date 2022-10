SONAP : La Direction Générale dote des engins roulants aux inspecteurs…

CONAKRY-La Société Nationale des Pétroles (SONAP) a procédé à la remise d'une centaine de motos neuves ce mercredi 26 octobre 2022, à ses inspecteurs. L’évènement tenu en présence du Directeur Général Amadou Doumbouya, dans les locaux de la Société, a été présidé par le Secrétaire Général de la présidence, le colonel Amara Camara.

La remise de ces engins roulants va considérablement renforcer les capacités opérationnelles des récipiendaires. Dans son discours de circonstance, M. Amadou Doumbouya le Directeur Génaral de la SONAP a tout d’abord rappelé que c’est au soir du 03 décembre 2021, que le Président de la transition, le Colonel Mamadi Doumbouya a pris un décret instituant la SONAP, faisant d'elle la structure en charge de toutes les questions pétrolières en République de Guinée. Poursuivant, il a indiqué qu’en recevant ces engins les inspecteurs vont désormais pouvoir remonter les informations à temps, ce, pour éviter des écueils dans la chaine d’approvisionnement en carburants. Dans la même lancée, M. Doumbouya a adressé un message rassurant aux inspecteurs ainsi qu’aux gérants de stations.

« A mes amis du secteur pétrolier, c'est à dire les marqueteurs et les gérants de stations, ces inspecteurs sur le terrain ne sont là que pour vous aider. Leur travail consiste à remonter les informations à temps afin de nous aider à éviter des problèmes dans le futur. Ils sont vos collaborateurs. Aux inspecteurs, vous n'êtes pas des agents de répression mais plutôt des éléments de régulation, de sensibilisation. Vous êtes l'œil et les oreilles de la SONAP dans vos zones respectives, vous êtes tenus à travailler avec les autorités régionales et préfectorales. La loi est au-dessus de tout le monde y compris vous. Sur ce, j'en appelle à votre sens du devoir et du patriotisme dans vos agissements », a-t-il lancé.

Avant de clore son allocution, le Directeur Général de la Société Guinéenne des Pétroles a tenu à remercier les illustres invités de la SONAP à cette cérémonie. Des invités qui, malgré leur agenda très chargé ont honoré de leur présence. « Je voudrais aussi remercier la tutelle, c'est à dire Son Excellence Monsieur le Président de la République, Colonel Mamadi Doumbouya qui a rendu possible la journée d'aujourd'hui à travers son représentant le Colonel Amara Camara », a-t-il déclaré.

Les récipiendaires n’ont pas tari d’éloges à l’endroit de la Direction Générale de la SONAP qui s’est battue pour mettre les moyens en leur disposition pour améliorer leur capacité opérationnelle. Kourouma Mansagbè, inspectrice de la SONAP à Kaloum, au nom de tous les récipiendaires, a particulièrement remercié le Directeur Général de cette société étatique ainsi que le Président de la transition.

"Nous sommes très contents de ce geste. Par ma voix, nous remercions le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya et le Directeur Général de la SONAP, monsieur Amadou Doumbouya. Ces motos vont nous permettre de bien travailler et être à l'heure dans nos lieux de travail. Nous allons utiliser ces engins à bon escient ", a-t-elle lancé.

Sidiki Mariam Kourouma, membre de la délégation syndicale de la SONAP a abondé dans le même sens en ces termes : "Tout d'abord je vais commencer par remercier le Directeur Général monsieur Amadou Doumbouya. Nous avons des représentants à l'intérieur du pays qui aident la SONAP dans la maîtrise de l'approvisionnement, de la distribution des produits pétroliers et dans la luttent contre la contrebande qui est un grand fléau dans ce secteur. Et, ces engins qui seront distribués progressivement par régions entrent dans le cadre de l'amélioration des conditions de travail des employés. Donc, en tant que syndicalistes, nous remercions la direction générale ».

A suivre…

Mamadou Yaya Bah

Pour africaguinee.com