Guinée : Toumba exige des excuses de la part de Dadis sur qui il a "ouvert le feu"…

CONAKRY-Le commandant Aboubacar Diakité dit Toumba a exigé ce mercredi 26 octobre 2022, des excuses de la part de Dadis Camara, sur qui il avait ouvert le feu le 03 décembre 2009, lors d’une rixe qui avait mal tourné.

Les deux hommes sont accusés de -meurtres, assassinat, viols, pillages, incendies volontaires, vol à main armée, coups et blessures volontaires, torture, enlèvement et séquestration…etc-, dans le procès en cours du 28 septembre 2009.

"Dadis doit me demander pardon et présenter des excuses parce qu'on avait un pacte. Ils (Dadis et ses proches) m'ont trop fait subir. Ils ont tué mes proches. J'ai beaucoup subi, ils le savent", a lancé Toumba Diakité à la barre.

"Mon grand frère a été tué. Il était civil, ils l'ont arrêté et l'ont amené à la gendarmerie de Cosa et c'est là-bas ils l'ont tué", a révélé l'ex aide de camp de Dadis.

Pour lui, si les Guinéens doivent se réconcilier, il faut que les vérités crues soient dites.

"Il faut qu'on se dise les vérités crues pour la réconciliation nationale. Et c'est au peuple d'apprécier", a-t-il martelé.

Au moment où nous mettions cette dépêche en ligne, l’audience est suspendue.

A suivre...

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com