Guinée : La FinTech Ymoney "YMO" déploie sa solution digitale de dépôt et de retrait d'argent gratuits

CONAKRY - La FinTech YMO a lancé officiellement son application, une solution digitale mobile money en Afrique, ce mercredi 26 octobre 2022.

Au service de la diaspora de France et d'Europe depuis trois ans maintenant, la FinTech africaine ouvre ses services officiellement aux populations guinéennes. Grâce à cette solution numérique, les guinéens pourront désormais effectuer des dépôts et retraits d’argents gratuitement, transférer de l'argent à des frais ne dépassant pas 1% ou encore recevoir de l'argent depuis l'Europe, directement sur leur téléphone mobile tout en bénéficiant d'un excellent taux de change.

Plusieurs invités de prestige étaient présents à la cérémonie de lancement de cette nouvelle application ce mercredi 26 octobre 2022 dans un réceptif chic de la place. Parmi eux, il y avait le 1er vice-gouverneur de la Banque centrale, le représentant du Premier ministre, des décideurs politiques et économiques, des représentants du secteur privé et du monde institutionnel, des investisseurs et partenaires venus d'Europe, des membres de la société civile ainsi que plusieurs médias.

Dans son allocution, le représentant du Premier ministre à cette cérémonie de lancement de l'application YMO, a adressé un message de soutien au nom du chef du Gouvernement de la transition au fondateur de YMO.

"Au nom du Premier ministre, je vous assure de la disponibilité du Gouvernement à accompagner cette initiative privée qui créée de la valeur et de l'emploi. Les portes vous sont ouvertes que ce soit au niveau de la Banque centrale ou au niveau différents ministères en charge du secteur privé, des télécommunications et de la digitalisation, pour permettre une révolution au niveau de l'inclusion financière en République de Guinée", a lancé Thierno Ilyassa Baldé.

L'application YMO est conçue pour fonctionner avec ou sans connexion afin de permettre au plus grand nombre de bénéficier de ses services. Elle permet à tout utilisateur, où qu'il se trouve, de bénéficier d'un compte et d'une carte internationale.

"Aujourd'hui, vous pouvez rester chez vous, télécharger l'application YMO, recharger votre compte YMO avec une simple carte bancaire et bientôt avec un virement, ensuite effectuer un transfert d’argent instantanément à qui vous voulez partout en Guinée et le bénéficiaire reçoit son argent immédiatement", a expliqué Abdoulaye Barry, fondateur et Président Directeur général de YMO.

L’autre avantage de YMO.

"Nous sommes extrêmement heureux de vous annoncer qu'en plus du transfert d'argent, vous allez pouvoir connecter le compte YMO à votre compte bancaire pour que votre banque puisse vous accorder un crédit instantanément depuis votre application bancaire", a ajouté Abdoulaye Barry, fondateur de YMO.

L'application YMO est une solution de paiement cashless unique en son genre, visant à faciliter les démarches d'envoi d'argent, les paiements au jour le jour, le règlement de dépenses et de factures à travers un téléphone mobile, de manière instantanée, simple, fiable et sécurisée. A partir de ce mercredi 26 octobre 2022, l'application YMO est disponible en téléchargement gratuit sur les plateformes IOS et Android.

Selon le premier vice-gouverneur de la banque centrale, l'application YMO qui est conçue comme une réponse à la faiblesse de l'inclusion financière en Afrique francophone s'inscrit en droite ligne des préoccupations des autorités de la Banque Centrale.

"Malgré les perturbations causées par la pandémie de la Covid-19, nous avons assisté à un renforcement de l'inclusion financière à travers des canaux innovants. C'est le cas des services financiers digitaux qui se sont révélés être un outil inestimable pour favoriser la résilience, en facilitant la sécurité et l'efficacité des services de transfert d'argent et de paiement. Aussi, la stratégie nationale d'inclusion financière en cours d’être mise en place, l'utilisation des technologies de l'information et de la communication qui sont au cœur des actions et qui visent à réduire l'exclusion financière, sont entre autres des préoccupations des autorités de la Banque centrale", a expliqué Elhadj Mohamed Lamine Conté.

100% numérique, YMO est solution d'inclusion financière destinée aux populations africaines sur le continent africain tout comme la diaspora d'Europe. Elle a vu le jour en 2019. Son lancement part du constat que des millions de personnes sont aujourd'hui exclues du système financier. Elle s'est donnée pour mission de révolutionner le quotidien de ses utilisateurs en ayant recours à la technologie, pour les transferts d'argent et les paiements de tous les jours.

L’autre particularité de YMO, selon le vice-gouverneur de la BCRG, réside dans sa capacité à pouvoir faire les paiements transfrontaliers. Ce qui constitue un atout pour la Guinée en terme de mobilisation des ressources à travers de nombreux guinéens qui résident à l'étranger. « Nous espérons qu’avec l'arrivée de YMO en Guinée l'écosystème du paiement mobile va se renforcer au bénéfice des populations », a souligné le premier vice-gouverneur de la banque centrale de la république de Guinée.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 666 134 023