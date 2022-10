Guinée : Avis d’appel d’offre ouvert de la Fondation Orange

Pour renforcer l’employabilité des jeunes mais aussi favoriser l’émergence des talents autour des métiers du numérique, la Fondation Orange Guinée (FOG)souhaite accompagner le METFP dans la mise en place de 3 salles connectées. Il s’agit pour la FOG de contribuer à l’apprentissage via le numérique et favoriser par ce bais l’émergence d’une expertise technique au sein de la jeunesse guinéenne. Engagée à faire du numérique un véritable levier de développement humain, la FOG traduit par cette contribution au programme des Salles Connectées de l’Enseignement Technique et Formation Professionnelle, une volonté d’agir de manière concrète en qualité d’acteur incontournable de la digitalisation de l’apprentissage. Dans les salles connectées, les apprenants pourront se familiariser aux techniques les plus innovantes dans le domaine de la formation professionnelle par un apprentissage en ligne. Les formations proposées – en plus de pouvoir exiger pour certaines la présence physique des formateurs- seront accessibles à travers des modules en ligne. Pour ce faire, un matériel informatique spécifique y est exigé et ce, afin – pour rappel- de contribuer à la digitalisation de la formation technique en Guinée. Pour plus de détails, merci de cliquer sur le fichier PDF ci-dessous