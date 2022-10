Dansa Kourouma : "La transition ne peut réussir sans l'engagement de tous…"

CONAKRY-En Guinée, les Conseillers Nationaux ont repris le chemin de l’hémicycle ce mercredi 26 octobre 2022. L’évènement a été ponctué par une cérémonie solennelle à laquelle ont pris part plusieurs invités de marque dont le Président du parlement de la CEDEAO, M. Sidie Mohammed Tunis, le Président du CNT Mali, le Colonel Malick DIAW.

Dans son discours d’ouverture, le Président du Conseil National de Transition, a abordé de nombreux sujets dont celui relatif à l'ouverture prochaine du dialogue inclusif, voulu par le Gouvernement. Selon Dr Dansa Kourouma, ce dialogue est annonciateur de grands espoirs pour la décrispation du climat politique et social actuel en Guinée. C’est pourquoi, il a lancé un appel au sursaut patriotique de tous les guinéens.

« Le CNT croit et déclare avec une inaltérable et ferme conviction, que la transition ne peut réussir sans l'engagement de tous les fils et toutes les filles de Guinée en faveur de la promotion du dialogue qui mobilise les instances et structures de la CEDEAO, venues renforcer le cadre mis en place par les hautes autorités gouvernementales. Le CNT lance un appel aux acteurs de la vie nationale, afin que l'objectif du vivre ensemble pacifiquement, la volonté d'éliminer tous les risques et facteurs de prolongation de la transition ou de recommencement cyclique, renforcent l'indissoluble lien ombilical qui rattache indéfectiblement chacun à tous", a lancé M. Kourouma.

Présent à cette cérémonie d’ouverture, le président du CNT du Mali le colonel Malick Diaw, a réitéré les remerciements de son pays à l'ensemble du peuple de Guinée pour sa solidarité agissante à l’endroit du Mali.

« Au moment où notre pays faisait l'objet d'un embargo inhumain, illégitime, injustement imposé par la CEDEAO et l'union africaine, la Guinée a été là. Dieu merci, le Mali en est sorti grâce à la bravoure de son peuple et le soutien du peuple de la Guinée. Une fois encore nous sommes vraiment honorés d'être là, aujourd'hui à cette cérémonie solennelle de reprise de la session parlementaire », a-t-il lancé.

De son côté, le président du parlement de la CEDEAO, Sidi Mohamed Tunis a interpelé les conseillers nationaux guinéens sur le rôle qu’ils doivent jouer pendant cette période de trouble politique. "J'espère que vous œuvrerez ensemble pour relever les défis qui attendent cette transition, que vous serez fiers des succès qui vont être obtenus. Nous ne pouvons pas tergiverser en raison de l'instabilité, de la perturbation politique. Nous devons orienter nos missions vers le progrès et le développement qui constituent des vecteurs de la paix et de la réussite dans nos différents pays. Donc, une fois de plus nous sommes contents d'avoir participé à dans cette cérémonie", a déclaré M. Tunis.

Mamadou Yaya Bah

Pour Africaguinee.com