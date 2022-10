Témoignage de Lonseny Fall : "Lorsque Toumba a constaté que nous étions tous ensanglantés…"

CONAKRY- C’est un témoignage qui jette substantiellement la lumière sur le rôle joué par le commandant Aboubacar Sidiki Diakité dit Toumba le 28 septembre 2009, jour du massacre d’au moins 157 civils à Conakry, selon les Nations-Unies.

François Lonsény Fall qui était présent ce lundi noir au stade a livré un témoignage sur l’action de l’ancien aide de camp de Moussa Dadis Camara, considéré comme étant l’un des exécutants clefs du massacre.

Dans sa version des faits livrée au pool des juges enquêteurs, le 13 novembre 2014 et dont une partie du PV (procès-verbal) d’audition a été lue ce mardi 25 octobre 2022 à la barre, l’ancien chef de la diplomatie guinéenne a décrit Toumba Diakité comme un sauveur et non comme un bourreau.

« Lorsque Toumba a constaté que nous (les leaders politiques) étions tous ensanglantés du fait de nos blessures, il nous a conduit à la clinique Ambroise Paré pour les soins. Mais dès notre arrivée, des militaires que j'ai reconnus comme étant des gardes du président Dadis se sont opposés.

Avec grenade à la main, ils ont menacé de faire sauter la clinique si jamais on nous faisait bénéficier du traitement. Cela étant, Toumba Diakité nous a conduit à l'état-major de la gendarmerie nationale. Je précise qu'au départ, nous avions laissé Cellou dans l'enceinte du stade entre les mains des militaires », a relaté l’éminent diplomate.

Ce témoignage corrobore avec la déposition faite à la barre par le commandant Toumba Diakité qui persiste et signe être innocent dans la commission des atrocités survenues au stade de Conakry. Pour lui, le massacre a été planifié par Dadis Camara et exécuté par ses proches, notamment Marcel Guilavogui, Makambo, Gono Sangaré, Moussa Thiegboro Camara, entre autres.

